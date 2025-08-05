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台積電終於有對手了嗎？ 外媒曝 : 美國廠「1優勢」 讓競爭者難追趕

2025/08/05 09:29

外媒指出，競爭對手難以挑戰台積電的根源在於「整體體系」而非單點技術。（路透資料照）外媒指出，競爭對手難以挑戰台積電的根源在於「整體體系」而非單點技術。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉近日宣布與三星簽署1筆高達165億美元、為期8年的AI晶片代工合約。外界關注，是否終於有企業能撼動台積電在先進邏輯晶片代工領域的地位，但縱觀整體供應鏈與技術實力，台積電至今仍難以被取代。

外媒指出，三星和英特爾目前正在投資最先進的ASML機器，儘管擁有尖端設備，但其製造能力卻未與台積電匹敵，除了台積電在開發下一代微晶片競爭中，贏得了良好的開端，但最關鍵的原因，就是「美國缺乏相關技能，約有50%的亞利桑那州員工是從台灣調來的，對於競爭對手來說，彌補這一技能差距將非常困難」。

事實證明，這至關重要。據報導，台積電內部累積了大量的機構知識，並一直領先於競爭對手，即使是台積電自身，也難以複製其台灣工廠的成功。因此，美國亞利桑那州廠的一半員工幾乎是由台灣赴美，這驗證了台積電輸出的是晶片，更是能力。

外媒認為，台積電是目前全球唯一能夠大規模量產輝達（NVIDIA）先進GPU的代工廠，這在AI浪潮下成為其最強大護城河。

根據該公司財報，2025年第2季營收年增44%、合併營收約新台幣9337億9千萬元，以美元計算達到300.7億美元，遠超市場預期，主因即為AI與高效能運算（HPC）需求強勁。相較之下，競爭同業英特爾和三星雖也積極投入最先進的ASML極紫外光（EUV）曝光機與新產線建設，但實際上其晶片良率仍落後不少。

目前台積電的毛利率約為56.5%，雖受海外高成本廠房稀釋，但即便未能全面轉嫁成本，其經營效率與技術積累，仍難以匹敵。該公司財務長坦言，未來5年每年將因海外設廠帶來3%的毛利下滑，但公司不會單靠漲價維持利潤，而是透過其他營運改善方式來因應。

現今台積電2奈米製程良率已達65%，三星與英特爾仍徘徊在40%左右，這差距正是AI客戶在選擇代工夥伴時極為關鍵的指標。分析師指出，台積電的良率領先優勢以及蘋果的忠誠度，將在短期內創造定價優勢。

外媒強調，台積電的成功並非偶然，而是這些年累積下來的製造經驗與人才密度，讓台積電在技術人才方面無法輕易被對手複製。

儘管近日三星拿下特斯拉AI晶片代工訂單，仍為其低迷已久的邏輯晶片部門帶來一線希望。在市場需求方面，AI晶片市場正進入推論（inference）階段，成長速度預計將超越訓練用晶片，AMD也積極搶進，預估2028年AI晶片總市值將達到5000億美元（約新台幣14.9兆元），其中3分之2來自推論應用，這也讓更多企業如特斯拉尋求除台積電外的代工選項，以分散風險與成本。

外媒指出，各國政府深知，挑戰台積電絕非砸錢建廠即可達成，因為它不只是技術領導者，更是半導體供應鏈的核心神經，這也是為何各國紛紛動用納稅資金扶持本地晶片產業，企業如特斯拉則轉向三星合作，試圖分散風險。儘管台積電與輝達仍處領先地位，但面對地緣風險與成本上升，維持當前的高利潤率將越來越具挑戰性。

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