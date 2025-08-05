美股收盤》道瓊強彈585點 台積電ADR漲1.61％

週一美股大漲。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上週五投資人拋售美股，本週一則逢低買入，各指數收復大部分失土，道瓊工業指數飆升585點，漲幅1.34%，標普500指數結束連續四天下跌，上漲1.47%，並創下5月以來最佳表現，那斯達克指數上漲1.95%，費城半導體指數漲幅1.75%，台積電ADR上漲1.61%，收在239美元。

綜合外媒報導，上週五美國股市遭遇拋售，原因是就業報告弱於預期，且5月和6月的就業數據大幅下修，報告發布後，美國總統川普解雇美國勞工統計局長。川普隨後表示，將任命一位新的勞工統計局長。

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此外，川普新的關稅稅率進一步擾亂市場，上週他簽署一項行政命令，更新對台灣等數十個貿易夥伴的對等關稅，稅率從10%到41%不等。

本週經濟數據不多，投資人將密切關注中美兩國上週在瑞典會晤後貿易的進展。美國財政部長貝森特上週四透露「我們已具備達成協議的條件」。美國第二季財報季即將結束，投資人關注本週迪士尼、AMD等公司的財報狀況。

個股方面，輝達上漲3.62%、AMD漲2.96%、微軟升2.2%、蘋果漲0.48%，亞馬遜跌1.44%，Meta漲幅達3.51%，Alphabet漲3.05%。

道瓊工業指數上漲585.06點或1.34%，收44173.64點。

那斯達克指數上漲403.45點或1.95%，收21053.58點。

S&P 500指數上漲91.93點或1.47%，收6329.94點。

費城半導體指數上漲96.80點或1.75%，收5624.41點。

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