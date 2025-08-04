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台美關稅談判遇瓶頸 8/7生效前來不及達協議

2025/08/04 22:59

據透露，台美雖正洽約下次會議，但尚未敲定時間，因此談判恐無法在8/7關稅生效前完成，「還會需要一點時間」。（路透檔案照）據透露，台美雖正洽約下次會議，但尚未敲定時間，因此談判恐無法在8/7關稅生效前完成，「還會需要一點時間」。（路透檔案照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國川普政府公布對台20％的「暫時性稅率」，行政院副院長鄭麗君昨（3）日已自華府返台。據透露，台美雖正洽約下次會議，但尚未敲定時間，因此談判恐無法在7日關稅生效前完成，「還會需要一點時間」；至於7日之後，會先實施20％關稅，而我方也在爭取談判時能一併討論供應鏈合作及232條款相關議題。

下次會議未敲定時間

據指出，台美下次談判時間尚未最後敲定，雖然鄭麗君已經返台，但談判可以用很多形式進行，例如視訊。而台美對等關稅談判，已完成技術性磋商，雙方也有共識進行聯合聲明草案磋商，但還未進行總結會議，總結會議就是要川普做最後的拍板，在拍板定案前，我方仍會與美方對口幕僚單位進行磋商，「應該還會需要一點時間」。

據分析，232條款對台灣衝擊影響更大，台灣有近8成對美出口屬於232條款關稅課徵範圍，包括半導體與資通訊等產品，若能先有20%的「暫時性關稅」，再爭取談判時一併討論232條款，對台灣更具有意義，也能降低產業衝擊。

美國商務部長盧特尼克在7月底曾透露，華府將在2週內公佈針對半導體的232條款調查，結果公佈後，美國總統川普要在60到90天內決定是否課徵關稅。據指出，目前還不知道美國對232條款的具體排程，「美方可以早、也可以晚」，最終還是看川普決定，我方會把握時機，盡最大努力。

據透露，我方對於232條款已向美方提出相關意見書，在歷次台美談判中，雖以對等關稅為主，但是我方談判團隊也會提到希望在232條款有關半導體與資通訊產品的部分，能有一定優惠稅率，雖尚未進入232條款的談判，但我方已清楚表達立場。

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