擔心長輩遭詐? 銀行提供臨櫃交易「指定聯絡人」設定

凱基銀行推出臨櫃交易「指定聯絡人」服務。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為守護民眾資產，各銀行莫不絞盡腦汁協助阻詐，若擔心家中長輩平日接到陌生電話遭詐，可先至銀行設定臨櫃交易「指定聯絡人」。凱基銀行即日起推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務，當客戶臨櫃辦理特定高額交易，或行員關懷提問出現異常反應時，銀行將透過電話或簡訊通知客戶的指定聯絡人，協助客戶辨識詐騙風險。

凱基銀行表示，詐騙手法日益複雜，為強化對客戶的保護，凱基銀行推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」通知服務，由客戶本人及指定聯絡人攜帶身分證件，一同至分行臨櫃辦理約定，當日即可生效，日後當客戶臨櫃辦理一定金額以上的定期性存款解約，或國內匯款至非本人帳戶交易時，該行將透過電話或簡訊通知約定的指定聯絡人；此外，若行員關懷提問發現客戶有焦慮不安、神情慌張向外張望或對於資金用途，陳述事項前後不連貫等異常反應時，行員也會電話通知指定聯絡人，進一步強化阻詐防線。

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凱基銀行統計，今年初至6月底為止，全臺分行已成功防堵50件詐騙案，阻詐金額逾3800萬元；信用卡阻斷逾1萬1000筆盜刷交易，攔阻金額超過9600萬元。為協助民眾建立正確觀念，凱基銀行持續進行防詐宣導教育，今年上半年辦理逾340場反詐騙宣導，宣導人次達6500人。

凱基銀行表示，該行主動參與由財金公司及金融同業組成的防詐聯盟，共同建置「金融阻詐聯防平台」，當客戶臨櫃進行高額交易或偵測到疑似詐欺犯罪之異常交易，可透過金融阻詐聯防平台即時照會，數秒內就可得知交易對象的帳戶類型、狀態及相關資訊，進一步採取相應措施，有效達成阻詐效果。

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