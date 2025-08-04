搶年輕客群！合庫銀推出《合庫最強腦》實境秀，10行員參與挑戰。（合庫銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫銀行持續推動數位轉型與品牌年輕化，今年推出實境節目《合庫最強腦》，透過YouTube頻道與年輕族群接軌，成功打破金融業嚴肅刻板印象，展現行員活潑自信、創意十足的一面。合庫表示，這是品牌首度結合益智實境秀形式，由來自10個不同單位的年輕行員挑戰闖關，不僅傳遞團隊合作與應變能力，更深化年輕世代對合庫品牌的認同。

《合庫最強腦》同步推廣信用卡綁定Apple Pay、外幣數位活存、合庫TWQR及指靜脈提款、工業區專案貸款、定期定額基金與個人金錢信託等數位金融服務，拓展接觸新客群的場域，將普惠金融理念透過創新內容落實到生活中。

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為強化品牌與社群互動，合庫自2024年啟動「i在社群新元年」計畫，積極耕耘YouTube內容，打造一系列生活化節目，包括《金庫到你家》、《這樣做也很酷》與《庫餐車》，以幽默、生動方式讓金融知識走進Y、Z世代日常，觸及議題涵蓋ESG永續發展、防詐宣導與AI應用等面向。

其中，《金庫到你家》將行員老宅改造結合家庭理財知識，影片兩個月內累積曝光3.2萬次、獲百則網友正面留言回饋。《庫餐車》則深入政大校園、台大商圈及金融科技創新園區（FinTechSpace），與Taiwan Pay異業合作推廣行動支付，單支節目有效提高不重複觀眾數逾200%，並讓合庫YouTube訂閱數由官股銀行第六名一舉躍升至第二名。

不少網友留言：「節目質感很好，行員形象大翻轉」、「公股行員原來這麼有趣，真的有改觀」，顯示合庫數位內容策略已成功建立與年輕族群的情感連結。

合庫銀強調，未來將持續以「主動、靈活、創新」為核心精神，透過更多貼近年輕族群的有趣內容與跨界合作，深化品牌文化的親民形象，實踐創新金融的無限可能。

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