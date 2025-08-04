晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

搶年輕客群！合庫銀推出《合庫最強腦》實境秀 10行員參與挑戰

2025/08/04 20:31

搶年輕客群！合庫銀推出《合庫最強腦》實境秀，10行員參與挑戰。（合庫銀提供）搶年輕客群！合庫銀推出《合庫最強腦》實境秀，10行員參與挑戰。（合庫銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫銀行持續推動數位轉型與品牌年輕化，今年推出實境節目《合庫最強腦》，透過YouTube頻道與年輕族群接軌，成功打破金融業嚴肅刻板印象，展現行員活潑自信、創意十足的一面。合庫表示，這是品牌首度結合益智實境秀形式，由來自10個不同單位的年輕行員挑戰闖關，不僅傳遞團隊合作與應變能力，更深化年輕世代對合庫品牌的認同。

《合庫最強腦》同步推廣信用卡綁定Apple Pay、外幣數位活存、合庫TWQR及指靜脈提款、工業區專案貸款、定期定額基金與個人金錢信託等數位金融服務，拓展接觸新客群的場域，將普惠金融理念透過創新內容落實到生活中。

為強化品牌與社群互動，合庫自2024年啟動「i在社群新元年」計畫，積極耕耘YouTube內容，打造一系列生活化節目，包括《金庫到你家》、《這樣做也很酷》與《庫餐車》，以幽默、生動方式讓金融知識走進Y、Z世代日常，觸及議題涵蓋ESG永續發展、防詐宣導與AI應用等面向。

其中，《金庫到你家》將行員老宅改造結合家庭理財知識，影片兩個月內累積曝光3.2萬次、獲百則網友正面留言回饋。《庫餐車》則深入政大校園、台大商圈及金融科技創新園區（FinTechSpace），與Taiwan Pay異業合作推廣行動支付，單支節目有效提高不重複觀眾數逾200%，並讓合庫YouTube訂閱數由官股銀行第六名一舉躍升至第二名。

不少網友留言：「節目質感很好，行員形象大翻轉」、「公股行員原來這麼有趣，真的有改觀」，顯示合庫數位內容策略已成功建立與年輕族群的情感連結。

合庫銀強調，未來將持續以「主動、靈活、創新」為核心精神，透過更多貼近年輕族群的有趣內容與跨界合作，深化品牌文化的親民形象，實踐創新金融的無限可能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財