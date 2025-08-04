中油：採購阿拉斯加LNG之外 也爭取上游投資權

中油表示，考量採購與投資開發的綜合效益，中油除採購LNG（液化天然氣）外，亦爭取上游投資參與權，會在合理商業條件下積極掌握阿拉斯加氣源。LNG船示意圖。（中油提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣與美國關稅談判持續進行中，加強能源採購是平衡雙邊貿易的一大重點。阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）近日受訪時談及台灣擬向阿拉斯加州採購600萬噸天然氣，將是史上最大訂單，預計2030年開始出口；中油表示，考量採購與投資開發的綜合效益，中油除採購LNG（液化天然氣）外，亦爭取上游投資參與權，會在合理商業條件下積極掌握阿拉斯加氣源。

台灣採購阿拉斯加天然氣具備航程優勢，直接船運送來台約費時10天，途中也能避開中國侵擾範圍。中油已在今年3月簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書，中油表示，為穩定國內供氣，會開發多元來源，因此在合理商業條件下，中油將積極掌握阿拉斯加氣源。

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中油發言人林珂如表示，中油有意爭取上游投資參與權，以中油在他國採購的經驗而言，「如果有機會爭取到上游投資，就會有不同層面的效益」，除能供應國內天然氣外，還能確保LNG來源品質，另也能獲得股利分配等投資回報，中油策略性全方位推動各層面業務，尤其中油本身就具備上游探勘能力，當然也希望爭取上游投資。

林珂如指出，目前該案賣方尚在風險可行性評估階段，仍待賣方提供採購主要條款，包括價格公式等，才會進入到實質協商階段，因此目前台灣採購量、到岸價格、管線開採投入比例等交易條件尚不確定。

美國是台灣第三大天然氣進口國，去年台灣天然液化天然氣進口總量2100萬噸，自美國進口208萬噸，占比約9.8％，第一、二大進口國依序是澳洲與卡達，佔比分別約為38％與25％。

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