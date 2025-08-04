台達電攜手新加坡邁進集團 鎖定東南亞智慧基建商機

電源大廠台達電旗下新加坡分公司攜手國際工程顧問公司邁進集團簽署合作備忘錄。（泰達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源大廠台達電（2308）旗下新加坡分公司攜手國際工程顧問公司邁進集團（Meinhardt Group）簽署合作備忘錄（MOU），合作推動東南亞與南亞智慧基礎建設專案，涵蓋能源、交通、建築、再生能源、水資源與廢棄物處理等多元領域。雙方將聚焦新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南、柬埔寨、菲律賓與孟加拉市場，攜手布局具備數位化與永續特性的關鍵基礎設施。

邁進集團為亞太地區知名工程顧問公司，每年參與的專案工程造價總值超過250億美元（約新台幣7472億元）。 在顧問諮詢行業中，邁進的營業額在全球範圍內名列前茅。邁進於1955年在澳洲成立，現僱有逾6000名員工。集團下屬公司遍佈澳大利亞、亞洲、中東、北非和英國等地的主要城市。

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台達電指出，邁進此次與台達電策略聯盟，目標將集團在智慧建築自動化、資料中心基礎設施與電動車充電系統等解決方案，導入具落地執行力的大型基建計畫中，藉此加速區域能源轉型與都市數位化進度，同時擴大創新規模，將智慧能源與建築技術加以整合，深化雙方在地影響力，共創雙贏局面。

合作備忘錄中，雙方將依專案需求採取不同合作模式，包括EPC（工程、採購與建造）、EPCF（加入融資）以及公私合營（PPP）等方式推進。邁進在區域內的多專業團隊與市場洞察，將與台達的能源效率與智慧基建技術相輔相成。台達看好，此舉不僅是解決方案的輸出，更是深化在地長期投資與策略夥伴關係的一環，展現台達推動智慧永續城市發展的決心。

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