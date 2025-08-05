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5-6月統一發票 千萬大獎開出17張、200萬特獎20張

2025/08/05 10:30

今年5-6月期統一發票，千萬元特別獎開出17張、200萬元特獎開出20張。（記者鄭琪芳翻攝）今年5-6月期統一發票，千萬元特別獎開出17張、200萬元特獎開出20張。（記者鄭琪芳翻攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今天下午將公布5-6月期統一發票中獎清冊，根據統計，本期1000萬元特別獎開出17張、200萬元特獎開出20張；其中，有位幸運兒在統一超商新北市永和區北福門市花20元買飲料，就抱走千萬大獎；還有人在全家便利商店新營國道北店花45元買咖啡，也中了千萬元。

根據業者統計，統一超商本期共開出4張千萬發票，包括：新北市板橋區的英海門市花53元購買零食；桃園市龍潭區同華門市花65元購買飯糰、霜淇淋；新北市永和區的北福門市花20元購買麥香紅茶、麥香奶茶；新竹市東區青草湖門市花100元購買飲料、咖啡。

另外，全家便利商店本期則開出2張千萬發票，包括：新營國道北店花費45元購買大杯美式咖啡；台中金大益店花190元購買FMC鹼性離子水等飲品。

今年5-6月期統一發票，1000萬元特別獎中獎號碼為「47406327」；200萬元特獎中獎號碼「05579058」；3組頭獎中獎號碼則為「49912232」、「73145004」及「99174704」。財政部表示，5-6月期統一發票領獎期限為8月6日至11月5日止，提醒中獎人於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

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