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瑞士最大危機！剩72小時阻美39％關稅 總統仍是慢半拍

2025/08/04 20:15

瑞士總統（中，Karin Keller-Sutter）週一召集聯邦委員會緊急會議，討論如何實施應對美國的關稅稅率。（歐新社）瑞士總統（中，Karin Keller-Sutter）週一召集聯邦委員會緊急會議，討論如何實施應對美國的關稅稅率。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士政府週一（4日）舉行危機會談提出一項提案，希望可能在不到3天的時間內，勸阻美國總統川普對瑞士徵收39%的關稅。這項稅率是工業化國家中最高的，將於8月7日生效。

瑞士總統兼財政部長卡琳·凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）週一召集聯邦委員會緊急會議，討論如何實施應對美國的關稅稅率。

對於是否會赴美談判，凱勒蘇特對《瑞士周刊》（Schweiz am Wochenende）表示：「我不排除這樣的訪問，但首先，雙方應該在立場上更加接近。」

諮詢公司的托馬斯·博雷爾 （Thomas Borer） 表示，「瑞士花了這麼長時間才做出反應，這很不幸。」

瑞士聯邦經濟事務秘書處的談判代表已與美國官員取得聯繫，試圖找到推動談判的途徑。

瑞士經濟部長帕姆蘭4日表示，面對川普擬對瑞士貨品課徵39%的高關稅，瑞士政府不排斥修改提交給華府的協議方案。帕姆蘭並表示，他與總統凱勒蘇特皆準備好在必要情況下親赴華府談判。

隨著與美國達成貿易協議的最後期限迫近，瑞士的緊張和恐懼情緒日益高漲。如果沒有達成協議，瑞士輸美商品將面臨39%的關稅。上週，川普宣布最新貿易政策轉變後，瑞士被徵收最高關稅之一。這次關稅上調令許多人感到意外，此前有廣泛報導稱，雙方即將達成貿易協議，只差川普簽字。

上週末有報導稱，瑞士政府上調關稅的決定源於凱勒蘇特與川普週四（7月31日）通話時不和，瑞士官員否認了這一說法。瑞士官員則是予以否認，但坦承並不清楚為何川普作出此決定。

儘管遭到強烈反對，凱勒蘇特目前並沒有面臨失去職權的危險。瑞士的體制旨在延續性，總統職位每年輪換一次，這意味著她執掌瑞士的任期將在年底結束。

川普政府為上週五稱，瑞士本質上是從美國偷錢，因此應該被徵收與貿易逆差相稱的關稅，凱勒蘇特認為這一說法「荒謬」。

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