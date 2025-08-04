聯嘉控股斥資上億元 以迷你LED面板打造沉浸式餐廳

以車用LED模組崛起的聯嘉光電（6288）斥資上億元，以自家研發的eoi小間距LED面板，在台北信義區打造沉浸式「eoi」極緻餐廳，聯嘉光電董事長黃國欣表示，eoi極緻餐廳是聯嘉跨入餐飲娛樂產業的第一步，年營收目標要達3億元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以車用LED模組崛起的聯嘉光電（6288）斥資上億元，以自家研發的eoi小間距LED面板，在台北信義區打造沉浸式「eoi」極緻餐廳，聯嘉光電董事長黃國欣表示，eoi極緻餐廳是聯嘉跨入餐飲娛樂產業的第一步，年營收目標要達3億元。

黃國欣表示，聯嘉光電3年前開發出eoi小間距LED面板，就思考如何擴大應用面，往下跨入餐飲娛樂產業，「不只賣產品，也要賣娛樂」，今年在台北信義區找到店面，運用聯嘉光電自行研發的「Mini LED全環繞顯示技術」，讓餐廳牆面與地板同步呈現沉浸式影像。

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他說，有了硬體還不夠，聯嘉還聘請2位動畫師將2D的影像製作成3D影片，有山景、有海洋、有花海，每季要變化一次，隨著用餐節奏適時切換場景，同時聘請20多位廚師打造創新、創意的料理。

平日午餐1280元起、晚餐1880元起，最近在開發8880元的套餐，希望產品價位從1280元、1880元、3880元、5880元及8880元，顧客可以有多元選擇。

聯嘉光電總經理黃昉鈺表示，eoi極致餐廳目前已在台中尋點，預計在台中開出第2家店，滿足中部企業商務包場或聚餐需求。

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