特斯拉9600萬股股票大放送 馬斯克全拿8670億元入袋

特斯拉已向首席執行長馬斯克授予9600萬股股票，價值約290億美元（台幣8670億元）。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉已向首席執行長馬斯克授予9600萬股股票，價值約290億美元（台幣8670億元），此舉旨在讓這位億萬富翁企業家繼續掌舵，因為馬斯克正在對抗一項法院裁決，該裁決因對股東不公平而取消他的原始薪酬協議。特斯拉股價在周一（4日）盤前交易中上漲逾2%。

2024年，德拉瓦州法院裁定馬斯克價值超過500億美元的2018年薪酬方案無效，理由是特斯拉董事會的審批程序有缺陷，對股東不公平。

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馬斯克於3月對該命令提起上訴，聲稱下級法院法官在撤銷創紀錄的薪酬時犯了多個法律錯誤。董事會已成立一個特別委員會來考慮一些涉及馬斯克的薪酬事宜，但未透露任何細節。

特斯拉正處於一個轉折點，持有13%股份的最大股東馬斯克，將重點從承諾的經濟型電動車平台轉向自動駕駛計程車和人形機器人，將公司定位為一家人工智慧和機器人公司，而不是汽車製造商。

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