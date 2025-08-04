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時薪1789元起跳！這「10種工作」高薪又免進辦公室

2025/08/04 19:25

《FinanceBuzz》整理了10個時薪超過60美元的遠端工作。（示意圖，彭博）《FinanceBuzz》整理了10個時薪超過60美元的遠端工作。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高薪遠端工作是「都市傳說」嗎？根據美國勞工統計局的資料，遠距工作早就不是疫情期間的暫時現象，它已成為新常態，企業也願意為有能力的員工支付高薪。美國財經媒體《FinanceBuzz》整理10個時薪超過60美元（約新台幣1789元）的遠端工作，這些工作不是詐騙、也不是快速致富的騙局，它們是來自知名企業、薪資優渥、穩定可長期發展的真實職業，所有薪資資料皆來自美國勞工統計局。

1.財務經理：平均時薪60美元（約新台幣1700元）。如果喜歡解謎、擅長規劃結構，又不想通勤就能賺大錢，財務經理會是個不錯的選擇。他們負責製作財務報告、規劃投資方向，並協助企業制定財務策略。多數職位要求具備財務、經濟、數學、統計或相關領域的學士學位，有風險分析或金融服務經驗者更受歡迎。

2.資訊安全分析師：平均時薪60.05美元（約新台幣1791元）。他們是現代網路世界的守門人，默默在背後保護企業資料不被駭客入侵，這份工作需要高度警覺與解決問題的能力，多數從業人員具備資訊科技或工程相關學位與專業證照。

3.電腦網路架構師：平均時薪62.69美元（約新台幣1869元）。在企業紛紛將系統遷移至雲端的今天，網路架構師扮演不可或缺的角色，若擁有雲端認證與大型專案經驗，這份工作絕對值得考慮，一般需要具備資訊科學或資訊系統的學士學位。

4.軟體開發人員：平均時薪63.2美元（約新台幣1885元）。從App到網站再到網路平台，都是他們的作品。他們跨部門合作，打造創新的數位體驗。多數人從資訊科學或IT學位起步，透過實習與專案累積實戰經驗。

5.DevOps工程師：平均時薪66.02美元（約新台幣1969元）。DevOps工程師不只是寫程式，他們還設計自動化流程、解決系統問題，並建立穩定可擴充的雲端環境，懂系統架構與程式語言是基本門檻。雖然資訊相關學位是起點，但業界更重視實務能力，許多人靠著實習、專案經驗與專業證照踏入這一行。

6.資安顧問：平均時薪73美元（約新台幣2176元）。隨著企業越來越依賴數位系統，資安顧問的重要性水漲船高，他們是企業抵禦資安風險的第一線守門員。通常需要資訊安全或相關學士學位，實務能力與專業認證是升職加薪的關鍵。

7.品牌經理：平均時薪86.42美元（約新台幣2577元）。品牌經理是行銷戰略的操盤手，打造不只吸睛也能拉動銷售的整合行銷方案，從廣告到活動規劃都一手包辦。進入這行通常需要行銷、商業或傳播相關學士學位，先從業務、廣告或公關等領域起步更有優勢。

8.行銷經理：平均時薪76.76美元（約新台幣2289元）。行銷經理是結合創意與數據的策略高手，分析客戶行為、調整行銷內容、優化成效。通常需具備行銷或商業背景，並有促銷、廣告、銷售經驗才能晉升高階職位。

9.電腦硬體工程師：平均時薪74.53美元（約新台幣2222元）。這類工程師負責設計與改善電腦硬體，包括處理器、記憶體、主機板等，為科技運作提供核心動力。起步需具備電腦工程、資訊科學等學士學位，同時具備軟體開發與硬體設計能力更吃香。

10.建築與工程經理（Architectural and engineering managers）：平均時薪80.64美元（約新台幣2405元）。這些管理者是技術與組織之間的橋樑，負責統籌建築與工程專案，兼顧時程、預算與品質控管。一般需具備工程或建築學士學位，若有碩士與專業證照更具競爭力。

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