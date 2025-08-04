預售建案停工連環爆 內政部研議三方向精進

對於陸續有預售建案爆出停工事件，地政司指出，除持續關注外，將從制度面牆話風險控管。（示意圖，非當事建案，記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕針對台中地區有建商暫停建案工地施工一事，內政部地政司指出，目前掌握該建商在台中地區推出的三個預售案，合計實價揭露戶數約36戶，已要求建案所處縣市政府掌握實際興建進度與後續處置。

地政司指出，該建商另在雲林縣有推出1個建案，目前已取得使用執照且辦理移轉過戶登記中。

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至於，先前高田營造停工事件，建案分布在台北市、新竹縣，內政部已在事件發生後通知建案所在縣市政府主動協助處理已購民眾的消費爭議，並通知信託銀行暫停動支已購戶所繳的價金，而高田營造所推的部分建案，已尋求其它營造商承作，抑或接洽有意願接受的建商續建。

高田營造停工事件 已暫停動支已購戶所繳價金

對於陸續有預售建案爆出停工事件，地政司指出，除持續關注外，將從制度面強化風險控管，並已邀集行政院消保處、金管會、相關公會及消保團體等開會檢討預售屋履約擔保機制。

目前初步研議方向，包括規範預售屋已購戶所繳價金，應專款專用在實際工程興建項目，再來規範賣方應在契約中載明受託機構的信託專戶名稱及帳號，讓已購戶可將購屋款項直接匯入信託專戶，避免遭賣方私自挪用，最後明定賣方在簽約時應提供信託權益說明書，讓民眾了解信託權益內容。

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