晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

漢來上海湯包插旗台北 開幕湯包限量驚喜價只要10元

2025/08/04 18:44

漢來美食（1268）旗下中餐品牌「漢來上海湯包」年賣350萬顆湯包，明（5）日正式插旗北台灣，進駐台北信義區新地標「DREAM PLAZA」商場，預計將帶動品牌年營收成長逾1成。（漢來美食提供）漢來美食（1268）旗下中餐品牌「漢來上海湯包」年賣350萬顆湯包，明（5）日正式插旗北台灣，進駐台北信義區新地標「DREAM PLAZA」商場，預計將帶動品牌年營收成長逾1成。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）旗下中餐品牌「漢來上海湯包」年賣350萬顆湯包，明（5）日正式插旗北台灣，進駐台北信義區新地標「DREAM PLAZA」商場，預計將帶動品牌年營收成長逾1成。

漢來上海湯包台北DREAM PLAZA新店坪數近90坪，設有92席內用座位，延續品牌「高CP值、舒適用餐」的經營理念，鎖定30~45歲生活型消費者，8月5日正式開幕當天，品牌也將祭出重量級驚喜，限時限量販售「招牌小籠湯包」，每籠僅需10元（原價130元），中午與晚餐各限量30籠。

漢來美食表示，「漢來上海湯包」已於高雄、台南、台中、桃園、新竹等地開店，今年6月進軍誠品生活台南店，本月則揮軍北上，開進台北DREAM PLAZA商場B2，預估明年第1季以前還有南港LaLaPort與台中漢神洲際購物中心兩店加入，全台分店數將達10家。

根據漢來美食統計，「漢來上海湯包」單店每月可賣出約4萬2000顆湯包，全年全台總銷量接近350萬顆，從2022到2024年，6家分店3年共挹注集團9億元營收，平均1年貢獻3億元營收，成為集團內部最具潛力發展的「小金雞」。

「漢來上海湯包」自1995年創立於高雄漢來大飯店以來，憑藉五星級主廚團隊的研發實力，以18摺手工廚藝打造的招牌小籠湯包為核心，主打皮薄餡多、湯汁飽滿的經典口感，迅速在市場打響知名度。

除了小籠湯包，品牌的人氣菜色還包括飄香排骨與炒飯，單店每月可賣出超過3500份炒飯，品牌亦融合川、滬經典名點與精緻中式小炒，包括口水雞、蔥油乾拌麵、炸排骨與蛋炒飯等人氣料理，打造適合家庭聚會與商務用餐的高質感空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財