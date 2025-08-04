漢來上海湯包插旗台北 開幕湯包限量驚喜價只要10元

漢來美食（1268）旗下中餐品牌「漢來上海湯包」年賣350萬顆湯包，明（5）日正式插旗北台灣，進駐台北信義區新地標「DREAM PLAZA」商場，預計將帶動品牌年營收成長逾1成。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）旗下中餐品牌「漢來上海湯包」年賣350萬顆湯包，明（5）日正式插旗北台灣，進駐台北信義區新地標「DREAM PLAZA」商場，預計將帶動品牌年營收成長逾1成。

漢來上海湯包台北DREAM PLAZA新店坪數近90坪，設有92席內用座位，延續品牌「高CP值、舒適用餐」的經營理念，鎖定30~45歲生活型消費者，8月5日正式開幕當天，品牌也將祭出重量級驚喜，限時限量販售「招牌小籠湯包」，每籠僅需10元（原價130元），中午與晚餐各限量30籠。

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漢來美食表示，「漢來上海湯包」已於高雄、台南、台中、桃園、新竹等地開店，今年6月進軍誠品生活台南店，本月則揮軍北上，開進台北DREAM PLAZA商場B2，預估明年第1季以前還有南港LaLaPort與台中漢神洲際購物中心兩店加入，全台分店數將達10家。

根據漢來美食統計，「漢來上海湯包」單店每月可賣出約4萬2000顆湯包，全年全台總銷量接近350萬顆，從2022到2024年，6家分店3年共挹注集團9億元營收，平均1年貢獻3億元營收，成為集團內部最具潛力發展的「小金雞」。

「漢來上海湯包」自1995年創立於高雄漢來大飯店以來，憑藉五星級主廚團隊的研發實力，以18摺手工廚藝打造的招牌小籠湯包為核心，主打皮薄餡多、湯汁飽滿的經典口感，迅速在市場打響知名度。

除了小籠湯包，品牌的人氣菜色還包括飄香排骨與炒飯，單店每月可賣出超過3500份炒飯，品牌亦融合川、滬經典名點與精緻中式小炒，包括口水雞、蔥油乾拌麵、炸排骨與蛋炒飯等人氣料理，打造適合家庭聚會與商務用餐的高質感空間。

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