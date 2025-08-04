金管會推動財管業務鬆綁 21家銀行取得高資產業務資格

金管會推動財管業務鬆綁，共有21家銀行取得高資產業務資格（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今（4）日宣布，同意高雄銀行辦理「財富管理2.0」業務，成為全台在地銀行取得財管2.0執照的銀行，展現其在高資產財管服務、人才培育與法遵內控等面向的整體實力。金管會表示，今年3月3日修正本辦法部分條文，全面開放銀行辦理高資產業務，及採取業務項目之分階段放寬，加計本案，迄今金管會已核准21家銀行辦理本項業務。

首先，金管會指出，高雄銀行已就辦理本項業務之人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統之投入提出具體規畫，並建立責任地圖，強化董事會督導管理責任及對高階管理人員之問責機制，以形塑良好企業文化，並持續落實公平待客與公司治理。

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其次，未來高雄銀行將持續擴大財富管理版圖，申請進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」試辦國際金融及高資產業務，深化高資產財富管理業務布局，打造南台灣資產管理新重鎮。

此外，金管會將持續關注本項業務之發展情形，透過法規鬆綁及導入相關監理措施，鼓勵金融機構持續提升財富管理人才及系統之投資，提供客戶多樣化及客製化之金融商品或服務，引導海內外資金投資臺灣核心產業，促進我國財富管理業務發展及強化我國銀行之國際競爭力，進而提升臺灣在亞洲資產管理市場之地位。

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