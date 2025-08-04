晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電、輝達都上榜！外媒點名「4檔AI股」8月值得買進

2025/08/04 18:43

《The Motley Fool》點名4檔AI股票在8月值得投資，包含輝達、台積電、Alphabet，以及艾司摩爾。（資料照，彭博）《The Motley Fool》點名4檔AI股票在8月值得投資，包含輝達、台積電、Alphabet，以及艾司摩爾。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》分析師Keithen Drury指出，當前仍有多檔人工智慧（AI）相關股票具備成長空間，值得在8月考慮投資，認為以下這4檔是最值得關注的AI股票，包含輝達（NVIDIA）、台積電（TSMC）、Alphabet（Google母公司），以及艾司摩爾（ASML），它們兼具成長潛力與合理估值，是擴大AI佈局的理想選擇。

1.輝達

輝達能成為AI投資的首選並非偶然，其GPU幾乎成為訓練與運行AI模型的標準配備。目前市場對輝達GPU的需求依然強勁，未來還可能迎來新的成長催化劑。今年4月，美國政府撤銷了輝達出口至中國的H20晶片許可，此舉對輝達業務構成重大打擊，導致公司損失約80億美元的潛在營收。

輝達已重新申請出口許可，並表示獲得美國政府保證，將會核准。雖然此事不會影響輝達即將在8月底公布的第二季財報，但若能重啟對中國的H20出口，將有助於下半年業績成長，進而推升股價。這些原因使輝達成為8月值得買進的明智選擇。

2.台積電

報導指出，台積電是全球最大晶圓代工廠，為包括輝達在內、無法自行製造晶片的企業代工，台積電正持續從其他晶圓廠手中搶下訂單，穩坐業界龍頭寶座。公司管理層預期，自2025年起的五年間，營收將實現年均複合成長率（CAGR）近20%。考慮到目前台積電本益比僅約25倍（以預估未來獲利計），其估值並不昂貴。

3.Alphabet

Alphabet最近公布的財報同樣強勁，營收年增14%，每股盈餘成長 22%。通常來說，這樣的表現會讓一線科技股擁有高達30倍的預估本益比，但Alphabet並未獲得相同的市場評價。目前Alphabet的本益比不到20倍，甚至低於標普500指數（目前約為24倍）。投資人對Alphabet股價不買單的主因，是擔心Google搜尋將被生成式AI取代，但這樣的現象尚未出現。

Google已將AI搜尋摘要功能整合進搜尋服務中，讓使用者可在傳統搜尋與生成式體驗間取得平衡。管理層表示，已有超過20億人使用這項功能，而且其變現能力與傳統搜尋相同。最近一季Google搜尋業務收入年增12%，完全看不出成長放慢跡象。也就是說，Alphabet目前被低估並無合理原因，因此是8月值得加碼的股票。

4.艾司摩爾（ASML）

該公司壟斷了極紫外光（EUV）微影設備技術，這些設備是晶圓代工廠用來在晶片上繪製極微細電路的關鍵工具。沒有ASML的機器，現今的AI技術根本無法實現。隨著AI晶片需求上升，對ASML設備的需求也會跟著提升。雖然管理層對2026年的展望較為保守，主因是關稅問題，但從長期來看，半導體需求上升的趨勢相當明確。ASML預期未來幾年仍將保持強勁成長，目前估值約為預估盈餘的26倍，以其在市場上的主導地位來看，這樣的價格堪稱划算。

總結來說，輝達、台積電、Alphabet和ASML各自佔據AI生態系中關鍵位置，無論是硬體、製程還是軟體演算法，這四家公司都能受益於AI長期成長趨勢，是8月值得關注的優質股票。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財