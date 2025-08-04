台積電、輝達都上榜！外媒點名「4檔AI股」8月值得買進

《The Motley Fool》點名4檔AI股票在8月值得投資，包含輝達、台積電、Alphabet，以及艾司摩爾。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》分析師Keithen Drury指出，當前仍有多檔人工智慧（AI）相關股票具備成長空間，值得在8月考慮投資，認為以下這4檔是最值得關注的AI股票，包含輝達（NVIDIA）、台積電（TSMC）、Alphabet（Google母公司），以及艾司摩爾（ASML），它們兼具成長潛力與合理估值，是擴大AI佈局的理想選擇。

1.輝達

輝達能成為AI投資的首選並非偶然，其GPU幾乎成為訓練與運行AI模型的標準配備。目前市場對輝達GPU的需求依然強勁，未來還可能迎來新的成長催化劑。今年4月，美國政府撤銷了輝達出口至中國的H20晶片許可，此舉對輝達業務構成重大打擊，導致公司損失約80億美元的潛在營收。

請繼續往下閱讀...

輝達已重新申請出口許可，並表示獲得美國政府保證，將會核准。雖然此事不會影響輝達即將在8月底公布的第二季財報，但若能重啟對中國的H20出口，將有助於下半年業績成長，進而推升股價。這些原因使輝達成為8月值得買進的明智選擇。

2.台積電

報導指出，台積電是全球最大晶圓代工廠，為包括輝達在內、無法自行製造晶片的企業代工，台積電正持續從其他晶圓廠手中搶下訂單，穩坐業界龍頭寶座。公司管理層預期，自2025年起的五年間，營收將實現年均複合成長率（CAGR）近20%。考慮到目前台積電本益比僅約25倍（以預估未來獲利計），其估值並不昂貴。

3.Alphabet

Alphabet最近公布的財報同樣強勁，營收年增14%，每股盈餘成長 22%。通常來說，這樣的表現會讓一線科技股擁有高達30倍的預估本益比，但Alphabet並未獲得相同的市場評價。目前Alphabet的本益比不到20倍，甚至低於標普500指數（目前約為24倍）。投資人對Alphabet股價不買單的主因，是擔心Google搜尋將被生成式AI取代，但這樣的現象尚未出現。

Google已將AI搜尋摘要功能整合進搜尋服務中，讓使用者可在傳統搜尋與生成式體驗間取得平衡。管理層表示，已有超過20億人使用這項功能，而且其變現能力與傳統搜尋相同。最近一季Google搜尋業務收入年增12%，完全看不出成長放慢跡象。也就是說，Alphabet目前被低估並無合理原因，因此是8月值得加碼的股票。

4.艾司摩爾（ASML）

該公司壟斷了極紫外光（EUV）微影設備技術，這些設備是晶圓代工廠用來在晶片上繪製極微細電路的關鍵工具。沒有ASML的機器，現今的AI技術根本無法實現。隨著AI晶片需求上升，對ASML設備的需求也會跟著提升。雖然管理層對2026年的展望較為保守，主因是關稅問題，但從長期來看，半導體需求上升的趨勢相當明確。ASML預期未來幾年仍將保持強勁成長，目前估值約為預估盈餘的26倍，以其在市場上的主導地位來看，這樣的價格堪稱划算。

總結來說，輝達、台積電、Alphabet和ASML各自佔據AI生態系中關鍵位置，無論是硬體、製程還是軟體演算法，這四家公司都能受益於AI長期成長趨勢，是8月值得關注的優質股票。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法