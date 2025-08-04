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業外收益挹注 華研上半年EPS6.31元

2025/08/04 18:02

業外收益挹注，華研上半年EPS6.31元。（擷取自官網）業外收益挹注，華研上半年EPS6.31元。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕文創股華研（8446）今日公告第二季財報，營收2.94億元、稅後淨利1.58億元、每股稅後盈餘（EPS）2.98元；累計上半年營收5.20億元、稅後淨利3.34億元、EPS6.31元，相較於去年上半年EPS5.98元持續成長。

華研指出，疫後持續舉辦大型巡演，今年上半年動力火車《都是因為愛》演唱會於美國、加拿大、新加坡、澳門的巡演落幕，10月將前往澳洲墨爾本、雪梨及馬來西亞雲頂；華研也說，去年創造歷年最高演唱會場次數，至於今年演藝經紀營收減少，也是因為進入演唱會週期，優質新作品及新一輪巡演皆持續籌備中。

由於上半年營收年減約兩成，但靠著業外收益挹注，華研上半年獲利仍向上成長。華研指出，持有的Cloud Village Inc.（網易雲音樂）股票自去年第三季底大漲，相關持股全數於今年上半年度處分完畢，認列金融資產評價利益1.36億元，再加上投資性不動產租金收益及利息收入，華研2025年上半年整體業外淨利1.76億元、年增94.5%。

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