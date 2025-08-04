巨有上半年EPS為0.13元 看好下半年成長動能

巨有科技看好下半年成長動能。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務公司巨有科技（8227）公布第二季度財務報告，第二季營收2.76億元，季增40.9%，年增60.0%，毛利率為26.3%，較上一季增加7.7個百分點，但較去年同期減少1.1個百分點，營業利益為0.35億元，營業利益率為12.8%，較上一季增加13.0個百分點，並較去年同期增加4.9 個百分點；業外損失為0.37億元，主要來自於匯損0.33億元，對單季EPS的影響約為0.84 元；稅後虧損為231萬元，單季每股稅後虧損0.06元。

巨有上半年度營收4.73億元，較去年同期增加41.9%；毛利率為23.1%，較去年同期減少1.6個百分點，營業利益為0.35億元，營業利益率為7.4%，較去年同期增加2.5個百分點；業外損失0.28億元，主要來自匯損0.30億元，對上半年度EPS的影響約為0.76元；稅後淨利為525萬元，全年度稅後每股盈餘0.13元。

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展望下半年，巨有表示，雖然大環境仍有美國關稅及新台幣匯兌波動等不確定因素，但客戶委託設計（NRE）專案接單持續增加、客戶端量產（MP）需求逐步回溫，且公司積極布局及承接高階製程專案、樂觀迎接AI邊緣運算商機，公司營運可望持續保持成長動能。

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