金管會推5大措施 臺灣週展現推動資產管理中心決心

2025臺灣週將於10月15日至23日舉行，今（8/4）舉行啟動記者會。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕金管會今（4）日攜手證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所，共同宣布臺灣週將於10月15日至23日舉行，金管會主委彭金隆表示，金管會已推出五大鬆綁措施，希望透過臺灣週展現臺灣對推動資產管理中心的決心。

為推動臺灣成為亞洲資產管理中心，金管會首度規劃以「亞洲資產管理中心」為定位的「臺灣週」活動，結合證券期貨周邊單位人力與資源投入，費時半年籌備，透過為期兩週的活動，以多元主題呈現資產管理的重要政策發展，並透過互動形式深化政策理解與落實，推動資產管理商品創新、普惠金融與ESG永續發展，深入連結各項與「亞洲資產管理中心」攸關之行動方案。

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彭金隆表示，金管會推出的五大措施包括：

一、推動商品創新--去年開放主動式ETF、被動式多重資產ETF，截至8月4日已有14檔主動式ETF、3檔被動式多資產ETF上市掛牌；二、打造亞洲創新，創造創新企業與資本媒合，支持新創籌資，精進創新板上市機制。

三、深化ESG及強化公司治理；四、深化與國際金融市場的交流與合作，截至目前為止有8家國際大型外資投信決定來台設立亞洲區域中心，另有5家外銀願意擴大對台投資；五、推動TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）落實普惠金融，先由基金開始，提升廣大民眾自主投資意識，逐步建立起退休第三支柱。

金管會表示，「2025臺灣週」不僅是一場活動，更是臺灣金融發展的國際交流樞紐、人才與創新對接的場域，以及促進政策對話與產學合作的重要平台。金管會冀望以此活動，強化國內外市場參與者間之對話及經驗交流，促進國際互動及投資合作機會，激盪更多元且具體之建議，讓更多國際投資者認識並關注臺灣資產管理的潛力與發展機會，共同實現穩步邁向亞洲資產管理中心之目標。

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