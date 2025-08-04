晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

金管會推5大措施 臺灣週展現推動資產管理中心決心

2025/08/04 17:56

2025臺灣週將於10月15日至23日舉行，今（8/4）舉行啟動記者會。（記者陳永吉攝）2025臺灣週將於10月15日至23日舉行，今（8/4）舉行啟動記者會。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕金管會今（4）日攜手證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所，共同宣布臺灣週將於10月15日至23日舉行，金管會主委彭金隆表示，金管會已推出五大鬆綁措施，希望透過臺灣週展現臺灣對推動資產管理中心的決心。

為推動臺灣成為亞洲資產管理中心，金管會首度規劃以「亞洲資產管理中心」為定位的「臺灣週」活動，結合證券期貨周邊單位人力與資源投入，費時半年籌備，透過為期兩週的活動，以多元主題呈現資產管理的重要政策發展，並透過互動形式深化政策理解與落實，推動資產管理商品創新、普惠金融與ESG永續發展，深入連結各項與「亞洲資產管理中心」攸關之行動方案。

彭金隆表示，金管會推出的五大措施包括：

一、推動商品創新--去年開放主動式ETF、被動式多重資產ETF，截至8月4日已有14檔主動式ETF、3檔被動式多資產ETF上市掛牌；二、打造亞洲創新，創造創新企業與資本媒合，支持新創籌資，精進創新板上市機制。

三、深化ESG及強化公司治理；四、深化與國際金融市場的交流與合作，截至目前為止有8家國際大型外資投信決定來台設立亞洲區域中心，另有5家外銀願意擴大對台投資；五、推動TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）落實普惠金融，先由基金開始，提升廣大民眾自主投資意識，逐步建立起退休第三支柱。

金管會表示，「2025臺灣週」不僅是一場活動，更是臺灣金融發展的國際交流樞紐、人才與創新對接的場域，以及促進政策對話與產學合作的重要平台。金管會冀望以此活動，強化國內外市場參與者間之對話及經驗交流，促進國際互動及投資合作機會，激盪更多元且具體之建議，讓更多國際投資者認識並關注臺灣資產管理的潛力與發展機會，共同實現穩步邁向亞洲資產管理中心之目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財