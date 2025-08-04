晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普對台關稅 郭智輝：要談到15％可能要加碼投資美國

2025/08/04 17:51

經濟部長郭智輝（橘衣者）今天南下高雄出席「產業座談會」。（記者葛祐豪攝）經濟部長郭智輝（橘衣者）今天南下高雄出席「產業座談會」。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對美國宣布台灣將適用20%關稅稅率，經濟部長郭智輝今天（4日）南下高雄出席「產業座談會」時強調，要跟美國談到跟日韓一樣15%，可能要加碼投資美國。　　

郭智輝今天南下高雄，主持傳統產業業界座談會，與精密機械、機車零組件、金屬加工、塑橡膠等產業代表，共同研商面對台美關稅變局及匯率升值的因應之道。

針對關稅問題，郭智輝指現在敲定的台美關稅是20%，雖然美國答應台灣可以繼續談，「但繼續談一定是有條件，不可能沒有」，他反問「日韓答應的條件，我們可以同意嗎？農產品、美國汽車、工業產品等都開放嗎？」並透露「要跟美國談到跟日韓一樣15%，可能要加碼投資美國」

中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲則認為，雖然台灣關稅比日韓高，但比中國低，如果台灣能杜絕洗產地問題，也許美國會重新考量關稅。

今天出席的產業界人士，還包括台灣螺絲工業公會理事長蔡永裕、公準精密總經理蘇虹音、大鎪科技董事長陳林山、高全存董事長簡天保、暉華工業董事長盧福淇、光陽集團副總謝鴻祥等人。業界除聚焦在關稅，對於匯率、電價上漲等問題，也希望政府能對傳統產業提供更多的補助與支持，以提升產業競爭力與應對國際市場挑戰。

郭智輝則回應，將協助傳統產業加速技術升級與產品創新，讓業者直接接軌國際市場；政府也啟動輔導企業善用匯率避險工具、推動拓展新南向及其他國際市場，降低對單一市場的依賴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財