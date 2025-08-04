川普對台關稅 郭智輝：要談到15％可能要加碼投資美國

經濟部長郭智輝（橘衣者）今天南下高雄出席「產業座談會」。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對美國宣布台灣將適用20%關稅稅率，經濟部長郭智輝今天（4日）南下高雄出席「產業座談會」時強調，要跟美國談到跟日韓一樣15%，可能要加碼投資美國。

郭智輝今天南下高雄，主持傳統產業業界座談會，與精密機械、機車零組件、金屬加工、塑橡膠等產業代表，共同研商面對台美關稅變局及匯率升值的因應之道。

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針對關稅問題，郭智輝指現在敲定的台美關稅是20%，雖然美國答應台灣可以繼續談，「但繼續談一定是有條件，不可能沒有」，他反問「日韓答應的條件，我們可以同意嗎？農產品、美國汽車、工業產品等都開放嗎？」並透露「要跟美國談到跟日韓一樣15%，可能要加碼投資美國」

中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲則認為，雖然台灣關稅比日韓高，但比中國低，如果台灣能杜絕洗產地問題，也許美國會重新考量關稅。

今天出席的產業界人士，還包括台灣螺絲工業公會理事長蔡永裕、公準精密總經理蘇虹音、大鎪科技董事長陳林山、高全存董事長簡天保、暉華工業董事長盧福淇、光陽集團副總謝鴻祥等人。業界除聚焦在關稅，對於匯率、電價上漲等問題，也希望政府能對傳統產業提供更多的補助與支持，以提升產業競爭力與應對國際市場挑戰。

郭智輝則回應，將協助傳統產業加速技術升級與產品創新，讓業者直接接軌國際市場；政府也啟動輔導企業善用匯率避險工具、推動拓展新南向及其他國際市場，降低對單一市場的依賴。

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