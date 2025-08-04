第三方支付公會成立 健全數位支付生態系

第三方支付產業公會正式成立，今日舉辦第一次會元大會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕為強化第三方支付產業健康發展與防詐，40家業者共同籌組產業公會，今日舉辦會成立大會。籌備組的主任委員、產業龍頭綠界科技（6763）總經理劉士維指出，目前第三方支付產業位處深化數位轉型與防詐、保衛交易安全的重要階段，公會將共同承擔相關的社會責任。

第三方支付近年因屢遭詐團利用，業者為保障聲譽與消費者交易安全，近年各自推動諸多防詐、聯防機制，今日第三方支付產業公會成立，也效仿銀行公會等以監理型公會為目標，設立法規、業務、風險、創新4委員會，希望通過公會規範業者，強化內稽與內控。

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劉士維指出，期望公會成立將是產業發展的起點，透過資訊交流、共治改善產業形象；針對業者間的競爭，他也說，整體第三方支付產業仍然持續成長，屬於「此消彼長」的自然競爭，加上業者間主力耕耘的領域不同，會各有發展，對整體市場成長有信心。

第三方支付業者的主管機關為數位發展部，今日數發部數位產業署長林俊秀於致詞時指出，在公會成立前，政府就不斷推動第三方支付產業的能量登錄等各項業務，使國內第三方支付產業無論在洗錢防制、資訊安全、消費者保護等各項議題上，均能達到確保公司穩健經營、落實政府政策的目標。

林俊秀期望，未來第三方支付業者能透過公會，加速產業發展及自律，成為政府推動數位支付政策的重要夥伴。

針對綠界下半年發展，劉士維則說，綠界耕耘主力在電商產業，上半年營運表現良好，下半年電商旺季也將維持成長、並會持續推出新商品帶動業績向上，美國關稅目前也仍未明顯影響終端消費。

公會說明，入會資格須為通過第三方支付能量登錄並經公告後方可加入。經過嚴格的會員資格審查，在56家能量登錄合格業者中，共計40家企業加入成為創會會員，參與率高達7成以上，充分展現業界對政府政策的積極響應。

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