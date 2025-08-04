晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電4座2奈米明年滿載運轉 外媒：價格比3奈米高50％

2025/08/04 18:04

台積電明年將有4座2奈米工廠滿載運轉，合計月產6萬片晶圓。外媒wccftech報導，儘管台積電已全面量產2奈米晶圓，但預計不會向客戶提供任何折扣。（彭博）台積電明年將有4座2奈米工廠滿載運轉，合計月產6萬片晶圓。外媒wccftech報導，儘管台積電已全面量產2奈米晶圓，但預計不會向客戶提供任何折扣。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電明年將有4座2奈米工廠滿載運轉，合計月產6萬片晶圓。外媒wccftech報導，儘管台積電已全面量產2奈米晶圓，但預計不會向客戶提供任何折扣，每片晶圓的價格預計比3奈米製程高出50%。

wccftech引述《自由時報》報導，台積電已於今年4月開始接受訂單，而就在幾個月前，台積電就已開始逐步提高產量。為協助這項轉型，台積電將在台灣的4家工廠啟動這項生產流程，預計最新月產量將達到6萬片。

wccftech指出，然而這對於任何希望在2026年獲得技術優勢的台積電客戶來說，都將是一項成本高昂的工程。台積電2奈米製程在試產階段的良率已達60%，這表示該公司已基本做好全面投產的準備，預計蘋果、高通、聯發科等知名企業將於明年採用這項技術。

位於新竹的P1工廠已完成試生產，即將開始量產，月產能為1萬片晶圓。P2工廠的生產線也正在興建中，P2工廠目前正在安裝設備，預計3到4個月內開始試生產，最高產能將達到每月3萬片。預計這兩家工廠的月產量將都達到3萬至3.5萬片。

如上所述，預計總產量將達到6萬片，但即使如此，台積電也沒有向客戶提供任何折扣，這意味著每位客戶都必須支付高達3萬美元的費用。為了減少這筆巨額費用，台積電已於4月啟動「CyberShuttle」服務，蘋果等客戶可以在同一測試晶圓上評估他們的矽片，以節省成本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財