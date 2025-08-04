台積電4座2奈米明年滿載運轉 外媒：價格比3奈米高50％

台積電明年將有4座2奈米工廠滿載運轉，合計月產6萬片晶圓。外媒wccftech報導，儘管台積電已全面量產2奈米晶圓，但預計不會向客戶提供任何折扣。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電明年將有4座2奈米工廠滿載運轉，合計月產6萬片晶圓。外媒wccftech報導，儘管台積電已全面量產2奈米晶圓，但預計不會向客戶提供任何折扣，每片晶圓的價格預計比3奈米製程高出50%。

wccftech引述《自由時報》報導，台積電已於今年4月開始接受訂單，而就在幾個月前，台積電就已開始逐步提高產量。為協助這項轉型，台積電將在台灣的4家工廠啟動這項生產流程，預計最新月產量將達到6萬片。

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wccftech指出，然而這對於任何希望在2026年獲得技術優勢的台積電客戶來說，都將是一項成本高昂的工程。台積電2奈米製程在試產階段的良率已達60%，這表示該公司已基本做好全面投產的準備，預計蘋果、高通、聯發科等知名企業將於明年採用這項技術。

位於新竹的P1工廠已完成試生產，即將開始量產，月產能為1萬片晶圓。P2工廠的生產線也正在興建中，P2工廠目前正在安裝設備，預計3到4個月內開始試生產，最高產能將達到每月3萬片。預計這兩家工廠的月產量將都達到3萬至3.5萬片。

如上所述，預計總產量將達到6萬片，但即使如此，台積電也沒有向客戶提供任何折扣，這意味著每位客戶都必須支付高達3萬美元的費用。為了減少這筆巨額費用，台積電已於4月啟動「CyberShuttle」服務，蘋果等客戶可以在同一測試晶圓上評估他們的矽片，以節省成本。

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