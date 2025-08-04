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白宮標誌性「玫瑰園」被川普大改造 網呼：我的天啊、沒品味

2025/08/04 17:02

白宮「玫瑰園」的綠色草坪已被看似白色的石板（右）取代。（取自網路）白宮「玫瑰園」的綠色草坪已被看似白色的石板（右）取代。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國白宮的「玫瑰園」中心的綠色草坪幾十年來一直用於接待國內外嘉賓的活動場地，如今已被看似白色的石板取代。這是總統川普一手推動的「作品」。有人在看到這片曾經的綠地遭大刀闊斧的改造後寫道：「我的天啊，翻修看起來比任何人想像的都要糟糕」；也有人說：「沒品味」

川普一直以來承諾要將白宮玫瑰園大修，在本週拍攝的照片中已經成為現實。

有些樹葉依然保留，玫瑰叢和樹籬環繞著新的露台區域。這些改變兌現川普先前的承諾，要把花園鋪上路面。他說，「草坪太濕了，這種地形讓女性穿高跟鞋走路很困難。」

白宮「玫瑰園」的綠色草坪幾十年來一直用於接待國內外嘉賓的活動場地。（取自網路）白宮「玫瑰園」的綠色草坪幾十年來一直用於接待國內外嘉賓的活動場地。（取自網路）

這是川普執政期間玫瑰園第二次經歷重大改造。2020年，第一夫人梅蘭妮亞·川普親自監督玫瑰園的改造，包括增建小徑、種植新的玫瑰叢，以及移除花園裡一些原有的植被，包括人們喜愛的海棠樹。

改造花園並非川普白宮翻修計畫的唯一內容。他還計劃斥資2億美元拆除東翼，建造一個宴會廳。

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