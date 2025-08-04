札克柏格踢鐵板！開15億美元天價挖角 AI大神為「忠誠」悍然拒絕

報導指出，祖克柏（右）為挖角圖洛奇（左），開出了最高可達15億美元的天價薪酬方案，但遭到拒絕。（合成圖，取自Facebook、X平台）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》報導，Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）近日試圖以一份最高可達15億美元（約新台幣448億）的天價薪酬方案，挖角OpenAI前技術長穆拉蒂（Mira Murati）新創公司的共同創辦人圖洛奇（Andrew Tulloch），卻遭對方悍然拒絕。

這起事件凸顯了矽谷AI人才爭奪戰的升級：即便手握重金，科技巨頭也發現，「金錢大砲」的效力正變得越來越有限。許多頂尖AI研究員的忠誠度，更多地是與OpenAI及其校友所創建的、具有獨特文化與使命感的新創公司緊密相連。

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報導指出，札克柏格在試圖收購穆拉蒂的新創公司「思考機器實驗室」（Thinking Machines Lab）被拒後，便對其約50名員工展開大規模挖角。知情人士透露，為挖角核心人物圖洛奇，祖克柏開出的聘僱條件，6年內價值可高達15億美元。但圖洛奇沒有點頭，他的同事也無人離開。

Meta發言人稱該報價描述「不準確且荒謬」，但這場挖角戰的背後，反映了AI領域特殊的留才生態。OpenAI的成功，將「創造通用人工智慧（AGI）」的使命，轉化為一種「準宗教式追求」，吸引了大量對廣告驅動的商業模式持謹慎態度的研究員。

這種凝聚力也體現在其他由OpenAI校友創立的公司。例如，由阿莫迪（Dario Amodei）領導的Anthropic，其核心團隊深受「有效利他主義」（effective altruism）運動影響。而據報導，穆拉蒂的新公司，其具體目標對部分投資者而言仍是秘密。

穆拉蒂本人也因其高情商與謙遜的領導風格，贏得了員工的極度忠誠。她創辦新公司後，超過20名OpenAI的同事追隨而至，共同打造一個扁平、合作的組織文化。。

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