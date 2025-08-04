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高雄銀行取得財管2.0資格 將進駐亞洲資產管理高雄專區

2025/08/04 16:54

金管會同意高雄銀行辦理「財富管理2.0」業務。（資料照）金管會同意高雄銀行辦理「財富管理2.0」業務。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕金管會今（4）日宣布，同意高雄銀行（2836）辦理「財富管理2.0」業務，成為全台在地銀行取得財管2.0執照的銀行；高雄銀行強調，未來將持續擴大財富管理版圖，申請進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，試辦國際金融及高資產業務。

高雄銀行代理董事長、高雄市財政局長陳勇勝指出，配合高雄市長陳其邁推動「亞洲資產管理中心」落地高雄政策，此次取得財管2.0資格，是高雄銀行近年強化財管業務體系的重要成果。財管2.0著重「高資產客戶深度經營」、「資產配置」及「永續與傳承服務」等三大面向，未來將導入投資管理、信託規劃、稅務法務、企業併購與家族辦公室等高階服務。

陳勇勝強調，高雄銀行預計在明年初，開辦高資產財富管理業務，為高資產客戶提供更全面及客製化的金融服務。

陳勇勝表示，高雄銀行也配合政府推動亞洲資產管理中心計畫，全力爭取進駐高雄專區。該專區可望串聯國內外資金、人力與法規資源，促進南部資產管理市場發展，擴大高雄作為金融專業服務城市之地位。

亞洲資產管理中心高雄專區已於7月22日正式揭牌，第一波共有23家業者核准進駐高雄專區，包括14家銀行、6家證券投資信託公司、3家保險公司。

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