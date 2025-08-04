穆迪：美經濟處「衰退懸崖」聯準會也難搶救

川普的高關稅已將美國經濟推向衰退邊緣。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕穆迪分析首席經濟學家桑迪（Mark Zandi）警告，近期的各項指標顯示，美國不僅勞動市場疲軟，消費支出停滯，建築與製造業也正在萎縮，美國經濟來到「衰退懸崖」，他補充，在通膨仍高於2%目標下，聯準會難以恢復經濟成長。

桑迪說，上週五令人震驚的就業報告不是唯一的警訊。過去一週的數據皆顯示美國經濟正走向衰退。

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美國《財星》雜誌（Fortune）報導，幾個月來，美國的經濟在面對總統川普的關稅時表現異常強韌，然而突然之間，前景變得黯淡。

桑迪指出，「經濟來到衰退懸崖，這是上週經濟數據暴跌的明顯重點；消費支出停滯不前，建築與製造業正萎縮，而就業預料將下滑。隨著通膨走高，聯準會將難以援救」。

美國勞工部統計局公佈，7月新增非農就業7.3萬人，低於預期的10萬人，5月新增人口從14.4萬人下修至1.9萬人，6月新增1.4萬人，較原先公佈的減少14.7萬人。過去3個月平均每月新增就業僅3.5萬人。

儘管美國總統川普指控勞工部統計局「操弄」數據，並開除統計局局長，但桑迪說，當經濟來到「轉折點」時，通常會出現大幅的數據修正。

美國目前沒有出現大規模裁員跡象，失業率也幾乎沒有改變，1年多來在4％至4.2％之間波定。

桑迪說，失業率低僅是因為勞動力規模停滯。在川普的移民政策打壓下，過去6個月外籍勞動力已減少120萬人，而整體勞動參與率也下滑。

隨著勞動供應疲軟，需求也下降。桑迪指出，「整體經濟領域的聘僱凍結，特別是針對應屆畢業生」，其結果是，吸收新勞工，同時維持失業率穩定的所謂中性新增就業水準現在大幅降低。

桑迪補充說，「經濟陷入困境的原因不難理解：升高的美國關稅與極其嚴格的移民政策。關稅正大幅削減美國企業的利潤與美國家庭的採購能力，而較少的移民勞工意謂著較小的經濟體」。

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