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買氣卡卡》全國沒賣掉新屋 連5季超過10萬宅

2025/08/05 07:00

自2023年第四季起，全國待售新成屋已連續5季超過10萬宅。（記者徐義平攝）自2023年第四季起，全國待售新成屋已連續5季超過10萬宅。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國待售新成屋持續維持高檔，根據內政部最新發布，去年第四季全國沒賣掉的新屋高達11.10萬宅，創2010年有統計以來單季最多，而且自2023年第四季起，已連續5季超過10萬宅。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，2018至2024年，全國待售新成屋數量不斷走升並屢創新高，但卻與房價走勢脫鉤，直到2025年才又與房價呈現正相關。推測前期待售新成屋數量與房價脫鉤原因，一來是房地合一「重稅閉鎖期」使得屋齡5年內的成屋轉售數量急降，另一方面，官方將建商手上屋齡5年內未售出的房子通通算進待售新成屋，但完工的房子不一定會釋出銷售，所以跟實際賣壓有不小的落差。

進一步觀察去年第四季、六都待售新成屋數量，有三都創新高，包括桃園市的1.88萬餘宅、台南市的1.11萬餘宅以及高雄市的1.39萬餘宅，另台中市去年第三季待售新成屋高達1.76萬餘宅，也是創下新高，房產業者指出，從數據上來看，六都有四都的待售新成屋數量都在去年下半年創新高，且雙北市以外的四都，去年第四季沒賣掉的新成屋合計高達6.09萬餘宅，占全國比重約54.86%，也就是全國超過半數沒賣掉的新屋主要分布在四都。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房市待售供給主要來自待售中古屋、待售新成屋、預售屋，相對於去年上半年市場供不應求的現象，後兩者的連動性、競合壓力最大，以今年上半年新增供給、推案量破波段新高來看，未來幾年待售新成屋數量還會繼續膨脹，如果信用管制架構不變、產業利多未到位，則房價修正的趨勢難擋。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安推出後預售市場出現一大波熱潮，願意賣的應該多能順利銷售出去，不過統計起來數量仍走高，不確定是否跟現在貸款交屋較慢，或者真的有許多預售案未出售完工的數量有關，但現在預售銷況遲滯，房價上還是會有一定壓力，要看建商如何推出牛肉或者搭配精裝修等方式突圍。

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