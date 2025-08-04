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遭美課39％高關稅 瑞士股市下跌

2025/08/04 16:06

美國總統川普宣布，將對來自瑞士的進口商品課徵39%的關稅。（示意圖，路透）美國總統川普宣布，將對來自瑞士的進口商品課徵39%的關稅。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國上週五（8月1日）宣布，將對來自瑞士的進口商品課徵39%的高關稅。受上述利空消息衝擊，瑞士股市今（4日）開盤下跌近1.9%。

綜合媒體報導，美國總統川普（Donald Trump）上週四（7月31日）簽署的行政命令，宣布將對來自瑞士的進口商品課徵39%的關稅，這比川普今年4月首次對瑞士提出的31%關稅還要來的高，也使瑞士成為全球稅率最高的國家之一。

消息一出，震撼瑞士企業與投資人。經濟學家估計，川普關稅措施將使瑞士GDP萎縮0.3%至0.6%，若藥品被納入，恐超過0.7%。

對於川普的高關稅，瑞士經濟部長帕梅蘭（Guy Parmelin）表示，瑞士願意修正對美貿易提案，於8月7日關稅生效前盡力展現善意，並透露瑞士政府考慮採購美國液化天然氣（LNG）及鼓勵瑞士企業增加在美投資。

8月1日恰逢瑞士國慶日，瑞士股市休市，因此投資人預期週一（8月4日）開盤時可能補跌。

正如市場所預期，瑞士SMI指數週一以11619.2點開出，較前1交易日下跌216.8點，盤中一度重挫1.89%，最低觸及11612點。截至台北時間4日下午4點左右，瑞士SMI指數暫報11656.48點，跌幅1.52%。

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