丹娜絲風災復原專案 71家廠商投入災後復原工作

日前行政院已核定「丹娜絲風災家園復原上工津貼補助專案」，對於災區施工廠商給予每棟最高3萬元補助。（資料照，記者林宜樟攝）

〔記者徐義平／台北報導〕日前行政院已核定「丹娜絲風災家園復原上工津貼補助專案」，對於災區施工廠商給予每棟最高3萬元補助，經由中華民國綜合營造業同業公會全國聯合會與臺灣區綜合營造業同業公會共同努力，共有71家廠商可投入災後復原工作，優先協助災區弱勢戶房屋住宅復原修繕。

內政部指出，臺灣現正值颱風季，因此必須加快房屋修繕速度，將持續協助媒合廠商及受災戶，整合修繕需求及啟動修復工程，另最高10萬元家園復原慰助金申請及發放部分，嘉義縣、市與臺南市持續受理中，而臺南市已陸續完成撥款，相關縣市也加快審認及發放作業。

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此外，房屋毀損面積占5成以上，經地方主辦機關認定須修復始能使用，且家庭成員無另持有自有房屋，在房屋修繕期間，而必須在外租屋者，可依據「受災證明」申請300億元中央擴大租金補貼，每戶依租賃房屋所在地不同，每月可領取2千元至8千元不等，並還可再加碼1.2倍。

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