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台灣半導體關稅仍未落槌！《紐時》曝台美關係「異常緊張」

2025/08/04 16:05

台灣半導體業界關注將揭曉的晶片關稅232條款。（資料照，美聯社）台灣半導體業界關注將揭曉的晶片關稅232條款。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前，美國公布各國對等關稅，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在3日的訪談中表示，美國關稅的新稅率「基本上已定」，幾乎沒有空間立即就此磋商，而行政院今（4）日重申是「暫時性稅率」，極力爭取稅率從20%降到15%。然而，晶片關稅的232條款更讓半導體業界相當關注，《紐約時報》在4日的報導中稱「台美關係異常緊張」，川普可能對台灣晶片加徵破壞性關稅。

隨著美國川普政府考慮對進口晶片徵收高額關稅，晶片關稅威脅已開始籠罩台灣市場，台灣半導體產業神經繃緊。《紐約時報》報導，川普在7月31日宣布對台灣出口至美國的商品徵收20%的新關稅，這項舉動正發生在台北與華府關係異常緊繃的時刻。

《紐時》指出，數天前，在川普政府的要求下，台灣總統賴清德取消了原定在前往拉丁美洲，途中過境紐約和達拉斯的計劃。以往，台灣領導人通常會利用這種過境安排來展示與美國的關係，這樣的舉動總會引發中國的抗議。

報導引用台灣官員的說法指出，談判代表在華府已進行了數週的密集談判，然而至今未能達成如日本和韓國那樣的全面貿易協議。而隨著美國正在權衡對台灣的半導體，課徵具破壞性的高額關稅，更大的威脅正步步逼近。台灣行政院則表示，潛在的半導體關稅是雙方持續談判的一部分，賴清德總統日前亦表示，爭取美國「232條款」對台灣的ICT產業、電子零組件產業不致於造成衝擊。

報導指出，過去2週，台灣的談判代表一直在華府努力推動協議的達成，這是自川普今年4月首次宣布對等關稅以來，他們第4次訪問美國。根據政府數據，自去年年底以來，美國一直是台灣出口產品的最大買家，但在過去30年的大部分時間裡，中國才是台灣的最大買家。

《紐時》提及，台灣的主要出口產品是晶片及相關製品，台灣企業生產了世界上絕大多數先進的半導體，專家表示，很難對該行業徵收關稅，因為其供應鏈非常複雜和專業化。而台灣行政院表示，無論就半導體特定關稅達成何種決定，台灣都將尋求獲得優惠待遇。

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