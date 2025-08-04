面對川普談判風格 日相石破茂「這麼說」

日本首相石破茂週一（4日）表示，他將「絕對毫不猶豫」與美國總統川普舉行會談，以確保盡快實施商定的美國汽車關稅削減。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相石破茂週一（4日）表示，他將「絕對毫不猶豫」與美國總統川普舉行會談，以確保盡快實施商定的美國汽車關稅削減。此外，石破茂在談到川普的談判風格時表示：「他不是一個典型的對手，可能會推翻規則。」

石破茂周一出席國會議會時，因上個月與美國達成貿易協議時沒有簽署正式文件，而受到一些反對派議員的批評。

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石破茂表示，他會「絕對毫不猶豫」地與川普舉行會談，讓華府盡快實施關稅削減，但他拒絕透露此類會談何時舉行。

他表示：「兩國將開始執行已達成的協議，這比達成協議更難。」這表明他打算繼續擔任首相，以完成這一進程。石破茂在執政的自民黨內部面臨壓力，被要求辭去首相職務，為該黨在上個月的參議院選舉中慘敗承擔責任。

日本上個月與川普達成的貿易協定降低包括汽車在內的美國進口商品的關稅，減輕依賴出口的日本經濟的痛苦。但目前尚不清楚美國何時將汽車及汽車零件關稅從目前的25%降至15%，這給日本脆弱的經濟復甦前景蒙上了一層陰影。

在同一議會會議上，日本首席貿易談判代表赤澤良聖表示，很難說美國何時能真正實施汽車關稅，但他補充說，對英國實施汽車關稅「耗時一個多月」。

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