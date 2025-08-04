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花旗「認錯翻多」！2關鍵金價「這時」飆3500美元

2025/08/04 15:23

花旗指出，在美國經濟前景惡化和通膨擔憂升溫下，未來3個月的黃金目標價從每盎司3300美元上調至3500美元。（美聯社資料照）花旗指出，在美國經濟前景惡化和通膨擔憂升溫下，未來3個月的黃金目標價從每盎司3300美元上調至3500美元。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕6月曾預測金價將在未來幾季跌破每盎司3000美元，不過，週一認錯翻多，報告指出，美國經濟前景惡化和通膨擔憂升溫下，將推動金價創下新高，花旗將未來3個月的黃金目標價從每盎司3300美元上調至3500美元，交易區間從3100-3500美元上調至3300-3600美元。

週一亞洲交易時段，黃金價格在3345.13美元至3364.41美元間游走，截至台北時間，15點14分，報3361.19美元，小跌1.69美元。

外媒報導，花旗報告認為，美國經濟成長和與關稅相關的通膨擔憂將在2025年下半年持續升溫，這與美元走弱共同作用，將推動金價適度上漲至歷史新高，這一立場與其先前的看空預期形成鮮明對比。

上週公佈的美國非農就業數據表現疲軟，7月僅增加7.3萬個就業崗位，遠低於預期，而前兩個月數據也被下調近26萬。疲軟的就業數據重燃了市場對聯準會9月降息的預期，根據芝商所FedWatch工具顯示，市場目前預期9月降息機率高達81%。

花旗的觀點轉變主要源自於美國經濟前景的重新評估。

花旗特別強調2025年第2季美國就業市場的疲軟表現，以及市場對聯準會和美國統計數據可信度的擔憂上升。此外，俄烏衝突等地緣政治風險持續升溫，進一步增強了黃金作為避險資產的吸引力。

川普政府上週對多個貿易夥伴國實施的高關稅，成為推動花旗調升金價預期的另1個重要因素。

美國貿易代表葛里爾週日表示，美國總統川普上週對多國加徵的新1輪關稅“基本已定”，不會在當前談判中作出調整，包括對從加拿大進口的商品徵收35%關稅、對印度徵收25%關稅、對瑞士徵收39%。

花旗指出，自2022年中期以來，黃金總需求已成長超過3分之1，推動價格在2025年第2季幾乎翻倍。

這一強勁需求態勢主要由3大因素驅動：強勁的投資需求、央行適度購買以及儘管價格上漲但仍保持韌性的珠寶需求。

黃金作為傳統避險資產，在政治和經濟不確定性增加時通常表現良好，且在低利率環境中往往更具吸引力。隨著聯準會降息預期會升溫，市場預期美元將進一步走弱，這也為金價上漲提供了有利條件。

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