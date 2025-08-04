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中鋼自製磁浮冰水機 年省228萬度電助減碳

2025/08/04 14:58

中鋼成功研發自製「磁浮離心式冰水機」及「智能調溫」系統，年節電量可達11萬餘度。（中鋼提供）中鋼成功研發自製「磁浮離心式冰水機」及「智能調溫」系統，年節電量可達11萬餘度。（中鋼提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼成功自製一級能效「磁浮離心式冰水機」，另開發「智能調溫」系統，並先導入廠內煉焦工場及煤化學工場，避免設備因高溫異常而影響生產運作。中鋼表示，全廠區舊式空調系統將逐步汰舊，估算潛在總節電量每年達228萬度電，一年可減少二氧化碳當量1130公噸。

中鋼指出，依據共通性廠務設備統計顯示，空調系統與空壓設備及電熱乾燥設備並列耗電量前三名，且空調系統用電比例逐步提高。中鋼為降低設備維護成本，並推動深度節能省電，自2007年投入鋼廠專用工業型冷氣機開發，陸續研發及自製工業箱型冷氣機及高溫天車冷氣機。

中鋼表示，近年來受惠磁浮與高速電機轉軸技術的成熟，中鋼去年除了導入磁浮壓縮機，另也結合國內冰水機廠商研製出「磁浮離心式冰水機」，取得國家一級能效標示，智能調溫系統也獲國家發明專利。

中鋼說明，「磁浮離心式冰水機」可在不影響負載及舒適度的前提下智慧調整冰水溫度，經國家認證TAF實驗室測試平均可節省約6.8%能耗，近期已先導入廠內煉焦工場及煤化學工場，力助年節電量可達11萬餘度。

磁浮離心式冰水機與傳統離心式及螺旋式冰水機的最大不同之處，在於所安裝的磁浮壓縮機是利用軸承線圈控制電磁力，使馬達轉子能穩定懸浮，且馬達主軸在高速運轉時無需與軸承接觸，亦無需使用潤滑油即可達到高速無接觸摩擦的運轉，因此能大幅減少運轉能耗及降低設備維護成本。

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