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波音危機雪上加霜！戰鬥機生產線3200名工人發動罷工

2025/08/04 14:37

波音危機雪上加霜！戰鬥機生產線3200名工人發動罷工美國航太巨擘波音公司（Boeing）負責生產戰鬥機的約3200名工人，4日因勞資爭議發動罷工。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國航太巨擘波音公司（Boeing）深陷飛安與財務危機之際，其戰鬥機生產線的約3200名工人，於4日午夜正式發動罷工，為這家陷入困境的公司再添打擊。

美聯社報導，「國際機械師及航太工人協會」（IAM）工會3日表示，位於聖路易斯等三處廠區的成員，投票否決了波音公司一份修改後的4年期勞動協議。工會在社群平台X上寫道：「受夠了，3200名高技術的工會成員在午夜發動罷工。」

工會副主席西奇內利（Sam Cicinelli）在聲明中表示：「我們的成員打造了保衛國家安全的飛機與防禦系統，他們理應得到一份能保障家庭、並認可其專業的合約。」

然而，波音公司對此表示失望。公司高層吉利安（Dan Gillian）稱，被否決的提案包含了「平均40%的薪資增長」，並解決了工會最關心的替代性工時問題。他表示：「我們已為罷工做好準備，並已全面實施應急計畫，確保非罷工人力能繼續支持我們的客戶。」

這場罷工正值波音公司處於極度艱困的時期。該公司生產的兩架737 Max客機先前分別在印尼與衣索比亞墜毀，共造成346人死亡。今年6月，一架由印度航空營運的波音夢幻客機（Dreamliner）也發生空難，導致至少260人罹難。

儘管波音上週公布的第二季財報顯示虧損有所收窄，但仍虧損了6.11億美元。此次的罷工行動，無疑將對其國防部門的營運與交付時程，構成新的嚴峻挑戰。

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