捷運站房價竟低過行政區均價 北市忠義站每坪低34.2％

文湖線麟光站、六張犁站，鄰近文山區，周邊多為屋齡較高的老社區。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕同一行政區不同捷運站房價明顯有落差。根據房仲業者彙整近1年台北市各捷運站周邊房價行情，竟出現多個站點周邊住宅每坪均價低於行政區平均房價，其中以淡水信義線的忠義站與所在北投區的平均房價落差最大、幅度高達34.2%。

根據永慶房產集團彙整，近1年忠義站每坪均價約39萬元，對比北投區均價、每坪約59.3萬元，單坪價差約20.3萬元、差幅約34.2%，不過，單坪價差最多的則是文湖線麟光站、近1年每坪均價約72.7萬元，對比大安區每坪均價約104.6萬元，每坪價差31.9萬元。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，忠義站雖位於北投區，但地勢上其實較鄰近淡水區，離北投精華地段較遠，周邊則多以老公寓為主，也導致房價與北投區整體行情出現落差。

行政區邊緣捷運站 房價自然低於整體

至於，文湖線麟光站、六張犁站，與所屬的大安區平均房價相比，差幅分別約30.5%、22.6%，每坪均價落差各約31.9萬元、23.7萬元。陳金萍表示，上述兩站均位大安區邊緣地帶，鄰近文山區，周邊多為屋齡較高的老社區，且商業機能較為分散，因而房市關注度較低，價格上漲速度較緩。

再觀察板南線西門站、善導寺站，與中正區的價差幅度則分別約14.8%、12.2%，每坪價差金額各約14萬元、11.6萬元。陳金萍認為，西門站雖鄰近西門町商圈，但周邊以商業用途為主，加上開發較早，多為老舊華廈與公寓，屋齡普遍偏高，因此房價上漲動能相對受限。而善導寺站同樣有住宅供給稀少、屋齡老舊等因素，加上周邊多以公家機關、商業用途為主，也使得房價未隨區域整體行情同步攀升。

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