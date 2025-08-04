音樂劇、演唱會助攻 寬宏藝術7月營收7.35億元、單月歷史新高

音樂劇、演唱會挹注，寬宏藝術7月營收7.35億元、寫單月歷史新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕文創股寬宏藝術（6596）今日公告7月營收7.35億元，單月營收寫下歷史新高，寬宏指出，本月因舉辦悲慘世界音樂劇台北站8場與高雄站22場、江蕙高雄巨蛋演唱會8場與莎拉布萊曼北流演唱會2場，營收年增484％，累計1-7月營收15.86億元、年增率44%。

寬宏日前即表示，第三季將迎來營運高峰，除悲慘世界、江蕙演唱會、莎拉布萊曼北流演唱會外，8月2日起莎拉布萊曼重返劇場舞台之日落大道音樂劇11場、8月8日起江蕙台北小巨蛋15場、9月5日潮臺北邀請台日韓歌手台北小巨蛋3場、9月26日有WILD WILD韓國歌舞秀6場。在國際音樂劇與天后演唱加持下，單季營收獲利有望再創新高。

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同時，對於台幣升值一事，寬宏也認為對營運有正面影響，由於第二季台幣匯率走強下，可減低國外活動演出成本近千萬元，進而提升國外專案毛利率表現，且對於下半年與明年規劃引進的國外藝文活動都將因此受惠。

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