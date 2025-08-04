台積電高雄廠開發導致淹水？南科管理局：園區防洪是100年高標準

南科管理局今天舉行擴建高雄第三園區（楠梓園區）用地取得公聽會。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南科管理局今天（4日）舉行擴建高雄第三園區（楠梓園區）用地取得公聽會，台灣石油工會關切土地租金問題，附近居民則指台積電開發，導致去年颱風淹了兩次；南科管理局強調，園區防洪是100年等級的高標準。

這場公聽會今天上午在中油高雄煉油廠宏南訓練教室舉行，由南科管理局副局長李信昌主持。第二階段擴廠逾182公頃，正進行土汙整治及都計審議，預計2027年第三季啟動公共工程及建廠、2033年完工，除供台積電P3至P5廠設廠，另有半導體供應鏈及軟體、綠能廠商進駐，預計就業人口再增6600人，年產值9600億元。

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第二階段土地98.6%為中油所有，原則比照橋科模式，租地取得土地使用權；私有土地僅占0.95%，預計2027年第三季啟動協議價購程序，協議不成再徵收。

楠梓園區第二階段擴廠，面積逾182公頃。（記者葛祐豪攝）

公聽會上，台灣石油工會關切目前土地租金是中油與市府簽約，未來若比照橋科，租金恐壓低，損及中油權益；南科管理局強調，2027年第三季取得土地前，會與中油協調租金細節。

宏榮里里民徐嘉志則指台積電開發，破壞排水系統，導致去年颱風淹了兩次；南科管理局副局長李信昌表示，排水系統已經改善，園區防洪是100年等級的高標準，搭配截流設施與出流管制，請民眾放心。

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