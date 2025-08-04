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川普：近日將宣布新任Fed理事和勞工統計局長

2025/08/04 13:48

美國總統川普（Donald Trump）將在未來幾天宣布新的聯準會（Fed）理事和勞工統計局局長。（美聯社）美國總統川普（Donald Trump）將在未來幾天宣布新的聯準會（Fed）理事和勞工統計局局長。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕 美國總統川普（Donald Trump）週日（3日）表示，他將在未來幾天宣布新的聯準會（Fed）理事和勞工統計局局長。

綜合媒體報導，美國勞工部統計局1日公佈最新就業數據，疲軟的數據引發川普不滿，指控「就業數據被操控，目的是為了讓共和黨和我本人難堪」，隨後川普宣佈解僱勞工統計局長麥肯塔佛（Erika McEntarfer）。

同日稍晚，聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）以書面形式向川普請辭，正式辭去Fed理事一職，8月8日正式生效。對於請辭原因，庫格勒並未多做說明，只透露將重返喬治城大學（Georgetown University）任教。

《彭博》最新報導，川普週日在返回白宮的途中對記者表示，他將在未來幾天宣布新的聯準會Fed理事和勞工統計局局長。

報導指出，這2項任命對川普很重要，因為將影響他的經濟議程。此外，外界也預期，新任命的Fed理事人選將可能取代鮑爾（Jerome Powell），成為下任Fed主席。

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