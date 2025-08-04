川普眼紅馬斯克財富？川普前律師爆料：下一步可能鎖定首富資產

川普前私人律師稱，川普可能對馬斯克數十億美元的財富眼紅。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克的「政治兄弟情」破裂後，曾在6月初稱，與馬斯克的關係已經結束，但根據美聯邦文件顯示，馬斯克與川普鬧翻後，仍捐1500萬美元（約新台幣4.48億元）給川普，令市場霧裡看花。

據報導，川普的前私人律師邁可·柯恩（Michael Cohen）近日表示，川普可能因為對馬斯克是全球首富感到不滿，而將目標轉向馬斯克的鉅額財富。根據他的說法，川普對馬斯克的財富感到「極度不舒服」；甚至預言，川普最終會動手「清算」馬斯克。

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柯恩接受美國MSNBC電視台訪問時指出，我從一開始就說過，他們的「兄弟情」終將告終。現在我要更進一步預言，「川普下一步會對馬斯克的錢下手，因為他無法接受自己不是世界上最有錢的人」。

這番言論是在川普與馬斯克關係出現裂痕後提出。先前馬斯克曾向川普2024年競選陣營捐款2.5億美元，並受邀領導一個由政府效率部門（DOGE）主導的成本削減計畫，被視為與川普建立起一定的合作關係。

據報導，柯恩現在是川普的著名批評者，他推測川普可能會利用DOGE這個名義，調查馬斯克與旗下企業是否「剝削了美國政府」，甚至試圖追回特斯拉過去獲得的政府補貼。他暗示，川普將這段合作視為另一場「金錢交易」的開端，而非真誠的夥伴關係。

對此，白宮通訊主任張弛（Steven Cheung）迅速回應，批評柯恩是「精神狀況不穩的人」，並指責其散播「虛假與誤導性言論」。

儘管這些說法目前僅是柯恩的推測，但如果成真，將可能對川普與馬斯克之間的互動造成重大影響，也為馬斯克領導下的特斯拉帶來不確定性風險。畢竟，馬斯克的財富與特斯拉市值息息相關，任何針對其財務的政治行動，勢必牽動市場反應。

外界也注意到，馬斯克與川普這兩位政治與科技圈的超級人物，在利益交集逐漸褪色後，是否走向對立，將是一大看點。而川普是否真會因「眼紅」馬斯克的身價而出手，目前雖屬揣測，但也反映出2024美國總統大選前夕，政商角力的微妙氛圍。

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