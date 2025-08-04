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爆紅VOLVO帥總裁林裕凱陷苦戰 上任首月銷量慘跌

2025/08/04 11:29

國際富豪（Volvo ）汽車7月起由年僅37歲的林裕凱接任台灣Volvo 代理總裁， 但上任首月，VOLVO領牌數僅291輛。（VOLVO提供）國際富豪（Volvo ）汽車7月起由年僅37歲的林裕凱接任台灣Volvo 代理總裁， 但上任首月，VOLVO領牌數僅291輛。（VOLVO提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕國際富豪（Volvo ）汽車7月起由年僅37歲的林裕凱接任台灣VOLVO代理總裁， 但上任首月，VOLVO領牌數僅291輛、年減66.6%，跌幅為所有汽車品牌第1名。

國際富豪（Volvo ）汽車代理總裁林裕凱6月底年輕、高顏值的照片曝光後，立刻在社群平台Threads、Facebook引爆網友熱烈討論，林裕凱3個字也擠進Google熱搜排行榜，被汽車同業形容是汽車業的「顏值風暴」。

但高顏值並未帶來高銷量，受到美國對等關稅、貨物稅影響，消費者購車陷入觀望，VOLVO汽車7月全台銷量不到300輛。

7月LEXUS領牌數2392輛，年減28%；M. Benz（賓士）領牌數1756輛，年減37.4%； BMＷ（寶馬）領牌數1449輛，年減33.9%。

PORSCHE領牌數355輛、年減34.7%； VOLVO領牌數291輛、年減66.6% ；AUDI領牌數263輛、年減35.2%。

林裕凱自2021年加入Volvo大中華區銷售公司，先後擔任客戶關係管理資深經理及數據分析總監等核心職位，加入Volvo以前，曾任職多家跨國公司擔任市場分析、業務拓展等職務。

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