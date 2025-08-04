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焦點股》萬旭：新興應用佔比提升 猛攻漲停

2025/08/04 11:12

萬旭受惠於旗下日系客戶穩定挹注營收，加上醫學、衛星、機器人等新興應用領域助攻，今年上半年營收雙位數成長。（資料照）萬旭受惠於旗下日系客戶穩定挹注營收，加上醫學、衛星、機器人等新興應用領域助攻，今年上半年營收雙位數成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠萬旭（6134）受惠於旗下日系客戶穩定挹注營收，加上醫學、衛星、機器人等新興應用領域助攻今年上半年營收雙位數成長，帶動今日盤中股價帶量上漲，截至上午10時57分暫報漲停價23.25元，創近4個月波段新高，成交量4296張，尚有超過640張漲停價委買單助攻鎖盤。

萬旭認為，今年在美國總統川普的強人領導下，除了讓美中衝突升級，並且為了實現美國第一，進一步對世界各國課徵對等關稅，目標保障美國利益。全世界市場在美國一家獨強的現實下，只能配合著美國關稅、外交政策逆來順受，未來2年仍充斥不確定性，也看不到全球經濟有明確的回溫訊號。

萬旭強調，儘管總體經濟難見增長，且充滿不確定性，公司經營仍然維持保守推進的策略，從自身組織、人才、技術等競爭力做基本功提升。中國的市場經營，謹慎選擇具有規模的客戶，避免倒帳風險；因應激烈競爭，延長供應商付款天數，控制應收應付天數差距回收資金。

後續，萬旭將積極擴大越南工廠營收，提升非中國營收比重達到50%。也將開發泰國外銷市場，評估東南亞自建工廠的必要性。

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