遊戲本業繼續衝，大宇資《WIND BREAKER 不良英雄譚》繁中版9月上架。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲本業繼續衝！大宇資（6111）旗下星宇互娛今（4）日正式宣布，取得日本超人氣作品《WIND BREAKER 防風少年》改編遊戲《WIND BREAKER 不良英雄譚》繁中版於台港澳地區的代理權，並正式於 App Store 與 Google Play 雙平台開放事前預約，9月將正式上架。

近期大宇資集團跨足科技，陸續入股揚智（3041）、光罩（2338），大宇資董事長凃俊光更一口氣接下董座位置，日前他開玩笑地表示「告訴打遊戲的孩子，你們也是有機會當上半導體的董事長的」；由於大宇資旗下轉投資還包括合正（5381）、全達（8068）、安瑞-KY（3664）、紅陽等，被問到「遊戲本業」發展，凃俊光則說「大宇資在全球數十個國家發行遊戲，我們還是要做一個有夢想，有熱血的遊戲人！」

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大宇資指出，9月即將登場的《WIND BREAKER 不良英雄譚》繁中版，是首款改編自《WIND BREAKER》動畫的官方授權遊戲，橫跨行動與PC雙裝置，並由日本原作作者にいさとる親自監修原創劇情，並集結動畫原班聲優演出，搭配動畫級 3D 分鏡與熱血劇情；而不只《WIND BREAKER 不良英雄譚》繁中版即將登場，為繼續拓產遊戲本業，大宇資也表示，9月還有另一款新遊戲即將上架。

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