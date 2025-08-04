丹娜絲颱風中斷南部通訊 中華電董座曝災後復原進度

中華電信董事長簡志誠表示，公司持續積極投入災後復原工作，行動基地台將加速建設，預計10月底前全數復原完畢。（取自國會頻道）

〔記者徐子苓／台北報導〕丹娜絲颱風7月初重創台南、嘉義、雲林地區，甚至一度中斷南部地區通訊。中華電信董事長簡志誠今天表示，公司持續積極投入災後復原工作，市話、寬頻和MOD障礙8月5日就能修復完成，而行動基地台將加速建設，預計10月底前全數復原完畢。

立法院交通委員會今天邀請數發部、NCC（國家通訊傳播委員會）、中華電信、台電等單位，就「丹娜斯風災通訊中斷及復原過程與檢討及我國災後通訊搶救機制」進行專題報告。

請繼續往下閱讀...

簡志誠指出，中華電信統計颱風後通訊設備的修復情形，颱風導致市話、寬頻、ＭOD分別有1.4萬戶、4.6萬戶、4.1萬戶受影響，行動基地台高達1075站受損。經過搶修後，統計截至7月底，市話、寬頻、MOD待修復數量剩2100多戶、764戶、33戶，行動基地台僅剩33站，預計10月底前就能修復。

簡志誠表示，災後中華電信迅速啟動跨區應變調度機制，第一時間調派了17台行動基地台車，其中有8台具備Oneweb低軌衛星設備，累積出動行動車超過210車次、電桿逾2000根、衛星設備和大量纜線等設備，累積投入搶修人力接近7000人次。

數發部次長闕河鳴分析，此次風災造成行動通訊網路中斷，主因是以基地台連接核心網路的光纜中斷、電力中斷和鐵塔損壞，數發部因此提出5大策進作為，透過第5期前瞻預算，補助電信事業強化通訊網路運作能力。

這5大策進作為包含：增購可設置衛星終端設備的行動基地台車、既有行動基地台車設置衛星終端設備機架、購置可攜式緊急發電機、協同通傳會和電信事業於重要地點建置高抗災基地台、協同通傳會和電信業者研議光纜地下化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法