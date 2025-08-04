20％關稅衝擊就業 勞動部薪資差額補貼將增至7成

美國20%關稅衝擊就業，勞動部將擴大薪資差額補貼至7成（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕上週5美國公布將對台灣課徵20%關稅，讓外界擔憂勞工將受更嚴重的衝擊，勞動部長洪申翰今（4）日指出，針對減班休息勞工的僱用安定措施，勞動部將推出「強化版」，將薪資差額補貼從5成提高至7成，並擴大適用的行業範圍，讓受到關稅衝擊的勞工，都能獲得充分保障。

立法院社福衛環委員會今日至更生少年關懷協會，考察「弱勢境遇未成年就業服務、職涯發展與勞動權益保障」，勞動部長洪申翰於現場接受媒體聯訪。

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上周5勞動部公布最新一期減班休息（無薪假）統計，雖然美國宣布將對台灣課徵20%關稅尚未正式實施，但已有190家、3441人在家放無薪假，較7月中旬增加11家、245人。

對於20%關稅可能帶來的衝擊，勞動部長洪申翰今日表示，勞動部已經擬定因應策略，包括現有的「僱用安定措施」，將推出加強版方案，針對「薪資差額補貼」，從現有的5成提高到7成。

其次，僱用安定措施的適用行業範圍，也將從目前的橡膠業、機械業、運輸零組件業，擴大到受到關稅及匯率影響的影響行業，希望能夠幫助更受影響的產業勞工。

另外，勞動部也開放勞工同時請領薪資差額補貼與跟參訓津貼。過去勞工只能在薪資差額補貼，與充電再出發的參訓津貼「二選一」，勞動部將修改規定，讓領取僱用安定措施薪資補貼，和參加勞發署的訓練，均可拿到參訓津貼。

洪申翰強調，勞動部將密切關注產業變動，掌握勞工受衝擊的情勢，給予勞工最大的支持。

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