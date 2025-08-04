焦點股》雷虎：不畏處置 晉級百元俱樂部

雷虎飛天刀無人機Striker自移動式彈射架起飛，搭載Auterion AI進行精準打擊。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕無人機股雷虎（8033）不受列入處置股票影響，今日股價開高震盪，盤中一度攻高到103.5元、漲幅逾6%，截至10:36分，股價暫報102.5元，上漲5.4元，漲幅5.56%，站上100元關卡，創歷史新高價，成交量逾7400張。雷虎目前每5分鐘搓合1次，到8月18日。

國防部軍備局預訂明、後年籌獲4.87萬架無人機，行政院經濟部航太小組官員也有意再增購近5萬架無人機，增強社會防衛韌性，激勵無人機族群近期股價走勢強勢。

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雷虎除國防部無人機題材外，在關稅方面，雷虎在美國加州森林湖（Lake Forest）設有無人機關鍵零組件設計研發與行銷中心，初步計畫在美設廠，雷虎表示，美國廠目前硬體相關設備正在評估中，預計最快今年底或明年第1季完成。

雷虎第2季財務預計8月12日公布。雷虎6月受惠歐美客戶的自殺式無人機訂單出貨，獲利亮麗，單月營收1.89億元，年增73%，獲利0.78億元，年增1.69倍，每股稅後盈餘0.51元，是第1季0.25元的1.04倍，更超越去年的0.5元。

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