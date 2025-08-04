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焦點股》昇陽半導體：擴產激勵飆漲停 這檔設備股同樂

2025/08/04 11:08

昇陽半導體受惠擴產激勵，股價飆漲停。（資料照）昇陽半導體受惠擴產激勵，股價飆漲停。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國內再生晶圓龍頭廠昇陽半導體（8028）因應大客戶先進製程的需求，董事會於上星期五通過新增43.79億元資本支出案，較年初規劃的35.25億元大舉增加到79.04億元，上修幅度達1.24倍，預計從下半年陸續擴產，明年月產能將提高至120萬片。受到擴產利多消息，帶動昇陽半導體今盤中股價逆勢再飆漲停，拉出第2根漲停板，達154.5元、大漲14元，截至10點10分，成交量逾3.6萬張，漲停委買量超過7千張。

半導體供應鏈傳出，昇陽半導體加速擴產，明年產能年增逾4成，跟大客戶台積電（2330）的2奈米產能將大幅開出有關。此外，昇陽半導體追加資本支出，大股東、設備廠均豪（5443）也可望受惠採購相關設備相關商機。

昇陽半導體台中廠正擴產，預計2025年底12吋再生晶圓月產能將提升至80萬片，該公司指出，上修資本支出，將加速再生晶圓產能擴充，因應AI與先進製程需求快速升溫，計劃拉升產能，2025年產能將提升至85萬片，2026年則自原本的95萬片大幅上修至120萬片，產能年增超過4成，展現公司與全球關鍵客戶技術與成長節奏同步的行動力。

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