焦點股》英濟：AI穿戴裝置前景佳 爆量漲停

英濟旗下AI穿戴式裝置、視網膜投影視覺輔助設備開發中，今年將進行小規模量產。（英濟提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕英濟（3294）旗下AI穿戴式裝置、視網膜投影視覺輔助設備開發中，今年將進行小規模量產，受到法人看好後續AI智慧眼鏡的貢獻能量，加上Meta的AI眼鏡題材火熱，激勵英濟今日盤中股價爆量大漲，截至上午10時15分暫報漲停價50.3元，成交量6.25萬張，尚有超過5400張漲停價委買單助攻鎖盤。

英濟近年專注發展AI應用與光電技術，開發自有AI模組化大型語言模型、提供邊緣運算並客製不同場景的應用模式，目前在企業應用、先進醫療以及車用市場皆已有合作客戶，將加速提升營收貢獻。光電顯示技術則應用在穿戴式裝置，已攜手相關客戶增進專案推動進度，邁向市場化，打造該公司營運支柱並提升企業韌性。

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談到關稅，英濟強調集團位於台灣、中國、馬來西亞、墨西哥皆有產能，為因應不確定因素，目前上海與蘇州廠區整改暨附加價值提升，增加整機製造、系統整合能力與營收占比，提升集團內材料科學、組裝與自動化技術量能，與客戶切入早期產品的共同開發作業。

此外，自從關稅議題發酵以來，英濟因已早期布局墨西哥、馬來西亞等地，客戶要求加大當地供應應對變局，尤以墨西哥對北美市場供應為甚。集團持續盤點集團內產能與資產效益，以技術與資產移轉等方式加大墨西哥廠生產能力，並與客戶共同研擬最適合的產能安排。

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