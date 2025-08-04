晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》英濟：AI穿戴裝置前景佳 爆量漲停

2025/08/04 10:41

英濟旗下AI穿戴式裝置、視網膜投影視覺輔助設備開發中，今年將進行小規模量產。（英濟提供）英濟旗下AI穿戴式裝置、視網膜投影視覺輔助設備開發中，今年將進行小規模量產。（英濟提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕英濟（3294）旗下AI穿戴式裝置、視網膜投影視覺輔助設備開發中，今年將進行小規模量產，受到法人看好後續AI智慧眼鏡的貢獻能量，加上Meta的AI眼鏡題材火熱，激勵英濟今日盤中股價爆量大漲，截至上午10時15分暫報漲停價50.3元，成交量6.25萬張，尚有超過5400張漲停價委買單助攻鎖盤。

英濟近年專注發展AI應用與光電技術，開發自有AI模組化大型語言模型、提供邊緣運算並客製不同場景的應用模式，目前在企業應用、先進醫療以及車用市場皆已有合作客戶，將加速提升營收貢獻。光電顯示技術則應用在穿戴式裝置，已攜手相關客戶增進專案推動進度，邁向市場化，打造該公司營運支柱並提升企業韌性。

談到關稅，英濟強調集團位於台灣、中國、馬來西亞、墨西哥皆有產能，為因應不確定因素，目前上海與蘇州廠區整改暨附加價值提升，增加整機製造、系統整合能力與營收占比，提升集團內材料科學、組裝與自動化技術量能，與客戶切入早期產品的共同開發作業。

此外，自從關稅議題發酵以來，英濟因已早期布局墨西哥、馬來西亞等地，客戶要求加大當地供應應對變局，尤以墨西哥對北美市場供應為甚。集團持續盤點集團內產能與資產效益，以技術與資產移轉等方式加大墨西哥廠生產能力，並與客戶共同研擬最適合的產能安排。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財