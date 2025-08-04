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就業數據差、美元跳水！新台幣一度飆升逾2角 重返29.8元價位

2025/08/04 10:38

就業數據差、美元跳水！新台幣飆升逾2角 重返29.8元價位（記者陳梅英攝）就業數據差、美元跳水！新台幣飆升逾2角 重返29.8元價位（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國上周公布就業數據差於預期，市場對於聯準會今年降息預期升溫，美元跳水，非美貨幣鬆口氣，新台幣兌美元匯率早盤一度狂升逾2角、重見29.8價位。

上週川普政府對等關稅正式實施，台灣關稅稅率20%高於預期，雖然是暫時性稅率，但市場難掩失望，加上聯準會主席鮑爾對於9月降息不鬆口，利率期貨市場一度下調今年降息次數，美元指數升破100大關，不過在週五就業數據出爐後，市場再度提升對9月降息押注，美債殖利率與美元雙雙走低，非美貨幣也全面反彈。

其中，日圓兌美元匯率率先升破150大關、回到147；人民幣離岸價由上週五7.22大幅升至7.18。

新台幣匯價反應美元走弱、亞幣齊揚，週一以29.95元、升7.5分開出，迅速升抵29.812元、飆升2.13角，隨後在29.8元至29.9元間震盪。

市場認為，Fed是否在9月重啟降息，接下來的通膨與就業數據至關重要，而台灣市場仍關注美國半導體232條款調查結果。

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