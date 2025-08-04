緊掐供應鏈 WSJ：中國正在切斷西方國防產業關鍵礦產供應

《華爾街日報》報導指出，中國正在切斷西方國防產業關鍵礦產供應。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》報導指出，中國正在加強限制關鍵礦產向西方國防製造商的流動，導致生產延宕，並迫使企業在全球尋找重要的礦產，以生產從子彈到噴射戰鬥機等各種產品。

隨著美中貿易緊張局勢加劇，北京在今年稍早加強了對稀土出口的控制，儘管川普政府在6月同意一系列貿易讓步後，北京開始放行部份稀土，但中方實際上仍嚴格控管那些用於國防用途的關鍵礦產。中國供應著全球約90％的稀土，並在許多關鍵礦產的生產中佔據主導地位。

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據報導，在關鍵礦產出口管制下，1家為美國軍方供貨的無人機零件製造商被迫將訂單延後長達2個月的時間，以尋找中國以外的磁鐵供應商。

業界貿易商更指出，國防工業所需要的一些原料，目前價格以來到中國實施礦產出口限制之前的5倍以上，1家公司透露，最近有人向該公司提供「釤」，價格是標準價格的60倍。供應商和國防企業高層接連表示，這以大幅推高國防系統的成本。

關鍵礦產供應緊縮也凸顯了美國軍方在大部份供應鏈中對中國的依賴程度，在美中關係緊張、貿易談判升溫之際，這使得北京居於上風。這些為美軍供貨的國防製造商依賴主要來自於中國的礦產，用於生產微電子產品、無人機引擎、夜視鏡、飛彈瞄準系統和國防衛星。

近年來，各大公司一直竭盡心力尋找這些礦產的替代來源，但業界高層坦言，其中一些原料「太過小眾」，因此西方國家無法在有經濟利益的情況下生產。

除了近期對稀土實施的出口管制外，中國自去年12月起也禁止向美國出售鍺、鎵和銻，這些原料用於強化子彈和飛彈等產品，以及加強夜視功能。一些企業警告，如果他們無法獲得更多礦產供應，他們將不得不面臨減產。

五角大廈日前已要求國防承包商在2027年前停止購買含有中國礦產的稀土磁鐵，因此有部份公司囤積了大量的磁鐵庫存，但對於多數關鍵礦產，供應商和國防企業通常只有不到1年份的庫存，有些甚至只有幾個月。

一些國防工業人士表示，無人機廠商預計將是最容易受到衝擊的族群之一，因為許多公司都是小型新創公司，在收入方面或是供應鏈的經驗和知識都非常有限，他們從未採購過大量的稀土磁鐵和金屬庫存。

根據國防軟體公司Govini的數據，美國國防部武器系統中，有超過8萬個零件都是由目前受到中國出口管制的關鍵礦物所製成。Govini指出，五角大廈使用的關鍵礦產供應鏈幾乎每種都依賴至少1家中國供應商，這代表著北京的限制措施可能會造成大範圍的供應中斷。

自今年稍早加強出口管制以來，中方已開始要求企業提供詳細的文件，說明進口稀土和磁鐵的用途。西方買家表示，中國監管機構經常要求廠商提供敏感的資訊，例如產品照片，甚至是生產線照片，以確保這些材料不會被用於軍事用途。

1家同時向民用、國防企業供應中國製稀土磁鐵的西方公司透露，該公司進口的磁鐵，最近在民用的申請都已獲得批准，但在國防、航太領域的申請卻接連被拒絕或被延後。

在中國緊掐供應鏈的情況下，美國國防部已撥款擴大支持關鍵礦產的生產，包括在去年向1家加拿大公司提供1400萬美元（約新台幣4.19億元）資金，用於國防衛星所需的鍺太陽能板。今年7月，五角大廈更同意斥資4億美元（約新台幣119.76億元）收購MP Materials公司15％股權，支持該公司擴大其磁鐵製造能力。

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