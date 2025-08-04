焦點股》台玻：日東紡重挫拖累 股價爆量震盪

日東紡重挫，台玻股價爆量震盪。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕受日股重挫影響，全球玻纖布指標股日東紡股價開盤後大跌逾15%，拖累近期受惠玻纖布題材的台玻（1802）今日股價爆量震盪下跌，截至9:50分為止，台玻股價下跌0.55元、暫報24.45元，跌幅2.2%，成交量超過5.3萬張。

日股今日一度重挫逾千點，股民則貼出日東紡股價重挫，「今天應該沒人進場接刀吧」、「玻璃期貨也跌到7月中起漲點」，同時，觀察台玻融資連兩日合計大增2.2萬張，也有投資人戲稱「主力都出貨給散戶了，快逃」。

請繼續往下閱讀...

觀察上週五外資買超台玻1.28萬張、自營商賣超1656張、主力賣超5200張，以7月來看，外資買超6.1萬張，上週五又續買上萬張，顯示做多意願強烈，不過台玻股價近期漲勢驚人，法人估中國玻璃期貨短線漲多回檔，但今年在官方反內捲及房市有機會好轉下，台玻應不至於再有破底走勢，然投資人仍應留意券資比持續升高，慎防高點賣壓出籠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法